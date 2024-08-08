В Самаре продлили ограничение движения по ул. Степана Разина, где производятся работы по ремонту и модернизации теплотрасс.

Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать до 13 августа.

В четверг, 8 августа, департамент транспорта сообщил, что ограничительные меры продляются до 6:00 17 августа.