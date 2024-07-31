В Самаре на ряде улиц ограничат движение из-за ремонта на теплосетях

В связи с производством работ по ремонту и модернизации теплотрасс на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии города.

с 23:00 2 августа до 06:00 8 августа — по ул. Ново-Вокзальной, в районе пересечения с ул. Фадеева;

с 06:00 2 августа до 06:00 9 августа — по ул. Некрасовской, в районе пересечения с ул. Молодогвардейской;

с 06:00 5 августа до 06:00 13 августа — по ул. Степана Разина, в районе пересечения с ул. Ленинградской;

с 06:00 6 августа до 06:00 13 августа — по ул. Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с ул. Ивана Булкина.

С 23:00 2 августа до 06:00 8 августа движение городского электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок трамваями будет организовано по временным схемам.

Трамваи маршрута № 5 "Улица Чапаевская — Барбошина поляна — стадион "Солидарность Самара Арена": в прямом направлении проследуют по ул. Чапаевской — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Красноармейской — ул. Арцыбушевской — ул. Полевой — пр. Ленина — ул. Ново-Садовой (до завода им. Тарасова); в обратном направлении — от завода им. Тарасова/ул. Ново-Садовой — по пр. Ленина — ул. Полевой — ул. Арцыбушевской — ул. Красноармейской — ул. Фрунзе — ул. Пионерской — ул. Чапаевской.

Трамваи маршрута № 7 "Стадион "Солидарность Самара Арена" — Станция метро "Победа": в прямом направлении — по ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальной — ул. Ставропольской — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — через Первый Безымянный переулок — далее по ул. Физкультурной; в обратном направлении — по ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольской — ул. Ново-Вокзальной — ул. Фадеева.

Трамваи маршрута № 12 "Стадион "Солидарность Самара Арена" — Юнгородок": в прямом направлении — ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ставропольская — ул. XXII Партсъезда — Заводское шоссе — Костромской переулок; в обратном направлении — Костромской переулок — Заводское шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольская — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева.

Трамваи маршрута № 20 "Улица Фадеева — Улица Чапаевская": в прямом направлении — ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ставропольская — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Гаражная — Четвертый проезд — ул. Врубеля — ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — ул. Чапаевская; в обратном направлении — ул. Чапаевская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Врубеля — Четвертый проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева.

Трамваи маршрута № 20к "Улица Фадеева — Улица Чапаевская": в прямом направлении — ул. Чапаевская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая/завод им. Тарасова; в обратном направлении — завод им. Тарасова/ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — ул. Чапаевская.

Кроме того, в период действия ограничительных мер по измененным трассам будет ехать и другой городской пассажирский транспорт: автобусы маршрутов №№ 35, 55, 99, 272, 229 и троллейбусы маршрутов №№ 6, 15, 16.

Подробно с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.