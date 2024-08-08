Диана Шнайдер на решающем тай-брейке обыграла Фрех и вышла в третий круг турнира в Торонто

Уроженка Жигулевска, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто (Канада). Об этом сообщает sport-express.

В матче второго раунда россиянка в трех сетах обыграла Магдалену Фрех из Польши — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.

Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Ее следующей соперницей станет либо американка Кори Гауфф, либо китаянка Яфань Ван.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа.

Напомним, 4 августа Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.