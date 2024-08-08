Диана Шнайдер на решающем тай-брейке обыграла Фрех и вышла в третий круг турнира в Торонто

Уроженка Жигулевска, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто (Канада). Об этом сообщает sport-express.
В матче второго раунда россиянка в трех сетах обыграла Магдалену Фрех из Польши — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.
Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Ее следующей соперницей станет либо американка Кори Гауфф, либо китаянка Яфань Ван.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа.
Напомним, 4 августа Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!