Независимые общественные наблюдатели продолжают подготовку к сентябрьским выборам в Самарской области

В Самарской области продолжаются образовательные форумы общественных наблюдателей, которым в дни голосования предстоит контролировать соблюдение избирательных прав граждан и выполнение требований законодательства. Напомним, уже 6, 7, 8 сентября жители нашего региона будут голосовать за губернатора Самарской области, а в отдельных муниципалитетах — за депутатов в представительные органы. В этот раз тренинг прошел для общественных наблюдателей Красноглинского и Советского района Самары в ДК "Октябрь".

По закону, общественная палата Самарской области может делегировать на каждый избирательный участок, а их в регионе 1751, до трех своих представителей. Пока окончательный их список не сформирован — каждый совершеннолетний гражданин страны может подать заявку и выйти на контроль избирательного процесса.

На очередном обучающем семинаре эксперты в области права рассказали о действующем избирательном законодательстве и на примерах предыдущих кампаний разобрали возможные ситуации, которые могут потребовать действий со стороны наблюдателей.

Обучение проводят члены регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами. В этом году в его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения ассоциации юристов России, представители средств массовой информации.

"К предстоящему голосованию наблюдательское сообщество подошло уже основательно подготовленным. Так как за год это уже третья избирательная кампания. И каждый раз перед выборами кандидаты в наблюдатели проходят обучение. В этот раз внимание сосредоточено на конкретных примерах, произошедших на избирательных участках во время голосования на выборах президента РФ и в Единый день голосования в сентябре 2023 года", - рассказал член самарского регионального Общественного штаба независимого наблюдения за выборами Евгений Назарцев.

"Наша задача на избирательных участках, чтобы все прошло честно. Мы для этого там находимся, — говорит общественный наблюдатель Ольга Великанова. — Я сама всегда строго и с большой ответственностью отношусь к выборам, считаю, что это долг каждого человека — прийти и проголосовать. А как общественной наблюдатель я еще и сама могу подтвердить, что все было правильно, по закону".

"Я так считаю, что мы нужны для того, чтобы выборы были открытыми, чтобы выборы были прозрачными, и чтобы никаких споров, сомнений в их результатах не было", — поделилась мнением общественный наблюдатель Елена Шмидт.