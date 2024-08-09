Независимые общественные наблюдатели продолжают подготовку к сентябрьским выборам в Самарской области

В Самарской области продолжаются образовательные форумы общественных наблюдателей, которым в дни голосования предстоит контролировать соблюдение избирательных прав граждан и выполнение требований законодательства. Напомним, уже 6, 7, 8 сентября жители нашего региона будут голосовать за губернатора Самарской области, а в отдельных муниципалитетах — за депутатов в представительные органы. В этот раз тренинг прошел для общественных наблюдателей Красноглинского и Советского района Самары в ДК "Октябрь".
По закону, общественная палата Самарской области может делегировать на каждый избирательный участок, а их в регионе 1751, до трех своих представителей. Пока окончательный их список не сформирован — каждый совершеннолетний гражданин страны может подать заявку и выйти на контроль избирательного процесса.
На очередном обучающем семинаре эксперты в области права рассказали о действующем избирательном законодательстве и на примерах предыдущих кампаний разобрали возможные ситуации, которые могут потребовать действий со стороны наблюдателей.
Обучение проводят члены регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами. В этом году в его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения ассоциации юристов России, представители средств массовой информации.
"К предстоящему голосованию наблюдательское сообщество подошло уже основательно подготовленным. Так как за год это уже третья избирательная кампания. И каждый раз перед выборами кандидаты в наблюдатели проходят обучение. В этот раз внимание сосредоточено на конкретных примерах, произошедших на избирательных участках во время голосования на выборах президента РФ и в Единый день голосования в сентябре 2023 года", - рассказал член самарского регионального Общественного штаба независимого наблюдения за выборами Евгений Назарцев.
"Наша задача на избирательных участках, чтобы все прошло честно. Мы для этого там находимся, — говорит общественный наблюдатель Ольга Великанова. — Я сама всегда строго и с большой ответственностью отношусь к выборам, считаю, что это долг каждого человека — прийти и проголосовать. А как общественной наблюдатель я еще и сама могу подтвердить, что все было правильно, по закону".
"Я так считаю, что мы нужны для того, чтобы выборы были открытыми, чтобы выборы были прозрачными, и чтобы никаких споров, сомнений в их результатах не было", — поделилась мнением общественный наблюдатель Елена Шмидт.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.