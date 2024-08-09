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Кино Культура

В Самаре презентовали фильм "Она танцует"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 августа, в большом зале кинотеатра "Художественный" состоялся специальный показ фильма "Она танцует" и встреча с его режиссером Оксаной Дегтяревой и главной героиней фильма актрисой Анастасией Волынской. Организатором встречи и специальных показов в Самаре выступила "ЗИМ Галерея".

Фото: предоставлено организаторами

Режиссер отметила, что для нее особенно волнительно представлять фильм в родной Самаре, так как зрители здесь особенные и среди них много знакомых и родных лиц: "Это кино создавалось с огромной любовью и в атмосфере бесконечного доверия друг к другу. Безусловно я очень хочу в будущем снять фильм в Самаре и буду работать в этом направлении. И символично, что наши спецпоказы мы завершаем именно в Самаре".

Актриса, исполнившая главную роль Анастасия Волынская, перед показом поделилась своими впечатлениями от Самары и попросила зрителя смотреть фильм с открытым сердцем:

"Для кого-то этот фильм станет психотерапией, для кого-то — историей про танцы, а для кого-то просто хорошим фильмом. Моя главная героиня Ольга — женщина, которая чувствует мир через танец и через любовь, и все классные и тяжелые моменты жизни она проживает через танец. Я счастлива, что мне удалось сыграть такую роль, это была моя мечта. Самара — красивый и современный город, и меня здесь очень хорошо встретили, и теперь мне хочется сюда возвращаться наравне с Питером и Пермью, где велись съемки".

Посмотреть фильм на большом экране можно 9 августа в 18:00 в камерном зале кинотеатра "Художественный". Вход свободный, необходима регистрация. Это последний день проката картины в Самаре.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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