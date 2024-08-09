"Лада" расторгла пробный контракт с нападающим Камилем Галимуллиным

В связи с расторжением пробного контракта расположение "Лады" покинул нападающий Камиль Галимуллин.
В прошлом сезоне Галимуллин выступал за "Ладью" в Молодежной хоккейной лиге, заработав суммарно 13 (9+4) очков за 42 матча, и этим летом попытался закрепиться в главной команде.
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