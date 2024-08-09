"Ростелеком" представляет детскую подписку "MiXX вместе" из 16 цифровых сервисов

В преддверии нового учебного года "Ростелеком", Tele2 и ГК "Солар" запускают детскую подписку "MiXX Вместе" для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет). "MiXX вместе" объединяет 16 уникальных цифровых сервисов "Ростелекома", дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах, и развивающие приложения для детей. Это позволило сформировать набор функций, который будет удобным и полезным для родителей и детей. Новая подписка создана на базе популярного сервиса MiXX от Tele2.
Основу подписки составили цифровые сервисы для создания безопасной интернет-среды. Фильтрацию контента в домашней и мобильной сети обеспечит дочерняя компания "Ростелекома" — "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности. Помимо родительского контроля, сервис позволит защитить всю семью от угроз в сети (фишинг, мошеннические сайты и пр.). Часть технологий уже используется в муниципальных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования по всей России. Так, по данным компании, в 2023/24 учебном году блокировалось до 500 млн вредоносных веб-ресурсов еженедельно.
Кроме того, в подписке "MiXX вместе" собраны полезные обучающие ресурсы для детей: образовательная программа "Ростелеком Лицей", детские электронные и аудиокниги, популярное приложение с лекциями и подкастами, а также целый мир развлечений от "Wink Дети". В состав подписки также входит пакет мобильного трафика (до 50 Гб) от компании Tele2 и другие бонусы от партнеров программы.
Детская подписка создана на базе мультиподписки MiXX Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"). В течение двух лет работы мультиподписки она постоянно адаптировалась к рыночным трендам. Теперь на ее основе можно создавать специализированые тематические подписки. "MiXX вместе" — это уникальный комплекс образовательных и развлекательных сервисов, востребованных телеком-услуг и удобных инструментов для контроля расходов. Все — ради максимальной защиты юных пользователей: "MiXX вместе" ограждает их от потенциальных угроз онлайн-мира, предоставляя доступ только к безопасному контенту.
Светлана Белоглазова, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Наши дети с рождения живут в цифровом мире, у которого свои законы и правила. Заботясь о безопасности юных пользователей, мы объединили 16 полезных цифровых сервисов в единую подписку. Теперь родители смогут в один клик обеспечить безопасность своих детей в интернете".
Предложение актуально для действующих и новых абонентов услуги доступа в интернет от "Ростелекома". В течение 90 дней подписка предоставляется бесплатно, далее — 300 руб. в месяц. Подписка "MiXX вместе" позволяет подключить до пяти пользователей, включая родителя, который активирует ее на своем устройстве.
"Ростелеком" уделяет большое внимание информационной безопасности детей, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д