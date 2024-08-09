"Ростелеком" представляет детскую подписку "MiXX вместе" из 16 цифровых сервисов

В преддверии нового учебного года "Ростелеком", Tele2 и ГК "Солар" запускают детскую подписку "MiXX Вместе" для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет). "MiXX вместе" объединяет 16 уникальных цифровых сервисов "Ростелекома", дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах, и развивающие приложения для детей. Это позволило сформировать набор функций, который будет удобным и полезным для родителей и детей. Новая подписка создана на базе популярного сервиса MiXX от Tele2.

Основу подписки составили цифровые сервисы для создания безопасной интернет-среды. Фильтрацию контента в домашней и мобильной сети обеспечит дочерняя компания "Ростелекома" — "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности. Помимо родительского контроля, сервис позволит защитить всю семью от угроз в сети (фишинг, мошеннические сайты и пр.). Часть технологий уже используется в муниципальных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования по всей России. Так, по данным компании, в 2023/24 учебном году блокировалось до 500 млн вредоносных веб-ресурсов еженедельно.

Кроме того, в подписке "MiXX вместе" собраны полезные обучающие ресурсы для детей: образовательная программа "Ростелеком Лицей", детские электронные и аудиокниги, популярное приложение с лекциями и подкастами, а также целый мир развлечений от "Wink Дети". В состав подписки также входит пакет мобильного трафика (до 50 Гб) от компании Tele2 и другие бонусы от партнеров программы.

Детская подписка создана на базе мультиподписки MiXX Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"). В течение двух лет работы мультиподписки она постоянно адаптировалась к рыночным трендам. Теперь на ее основе можно создавать специализированые тематические подписки. "MiXX вместе" — это уникальный комплекс образовательных и развлекательных сервисов, востребованных телеком-услуг и удобных инструментов для контроля расходов. Все — ради максимальной защиты юных пользователей: "MiXX вместе" ограждает их от потенциальных угроз онлайн-мира, предоставляя доступ только к безопасному контенту.

Светлана Белоглазова, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Наши дети с рождения живут в цифровом мире, у которого свои законы и правила. Заботясь о безопасности юных пользователей, мы объединили 16 полезных цифровых сервисов в единую подписку. Теперь родители смогут в один клик обеспечить безопасность своих детей в интернете".

Предложение актуально для действующих и новых абонентов услуги доступа в интернет от "Ростелекома". В течение 90 дней подписка предоставляется бесплатно, далее — 300 руб. в месяц. Подписка "MiXX вместе" позволяет подключить до пяти пользователей, включая родителя, который активирует ее на своем устройстве.

"Ростелеком" уделяет большое внимание информационной безопасности детей, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете.