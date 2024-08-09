МТС выяснила самые популярные игры среди самарских геймеров

Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса МТС Fog Play — игрового шеринга. Самым популярным жанром среди геймеров из Самарской области за первое полугодие 2024 года стали ролевые экшены — на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077.

Облачный гейминг в России набирает популярность. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств. Сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тысяч игр.

Ролевые экшены возглавили топ популярных жанров. В 2024 году на него пришлось порядка 30% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%). В Самарской области геймеры чаще всего выбирают игры Cyberpunk2077, GTA V, Dota 2, Rust и Hogwarts Legacy.

"Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельцев ПК, желающих монетизировать свои игровые мощности. Стоимость часа игры в нашем сервисе начинается от 13 рублей, а средняя стоимость составляет 24 рубля. Сдав свой ПК через облачное хранилище, можно заработать до 17 тыс. рублей в месяц. Благодаря прозрачности процессов, удобству и доступности — это направление может стать одним из наиболее перспективных в мире игр. Таким образом создаётся взаимовыгодная экосистема как для игроков, так и для владельцев ПК. Со своей стороны, мы активно развиваем сервис, добавляя новые инструменты и фишки. Например, в мае мы запустили мобильное приложение для ТВ-приставок и умных телевизоров Сбера и Android TV. На игру с ТВ приходится уже около 15% от всех игровых сессий", — прокомментировал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

До конца этого года для всех абонентов МТС действует 15% скидка на игровой процесс в течение трёх месяцев при подключении специального тарифа.