Праздник хуже потопа: половина россиян не рискуют устраивать вечеринки у себя дома

Почти половине россиян хотя бы раз в жизни приходилось разбираться с испорченным имуществом, тушить пожар или ликвидировать потоп после вечеринки, устроенной у себя в квартире, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса¹. Возможно, поэтому респонденты предпочитают веселиться на чужой территории, а если и зовут гостей к себе, то, как правило, не доверяют им до конца и не могут полностью расслабиться во время праздника.
Лишь каждый пятый опрошенный россиянин (19,5%) готов устраивать шумные вечеринки в своей квартире. Отправиться на тусовку к друзьям соглашаются почти вдвое больше респондентов (34%), еще четверть (24,5%) предпочитают уезжать с компанией за город. Каждый десятый специально арендует под вечеринки дом или квартиру, а 12% устраивают праздники в кафе, ресторанах или лофтах.
Нежелание принимать веселые компании у себя объясняется скорее всего тем, что три четверти опрошенных россиян не могут полностью расслабиться во время такого праздника: 38% испытывают напряжение в течение всего вечера, а 36% стараются сфокусироваться на отдыхе, но все равно не перестают контролировать ситуацию. Только 26% респондентов полностью доверяют своим гостям и не испытывают стресс от вечеринок.
51% опрошенных уверяют, что никаких неприятных происшествий на их домашних вечеринках не происходило. Оставшиеся 49% россиян сталкивались с:
- порчей имущества –– 14%;
- заливами –– 11%;
- возгораниями –– 9%;
- кражами –– 9%;
- большим количеством мусора в подъезде или придомовой зоне –– 4%;
- неприятностями с гостями –– 3%.
"Интересно, что респонденты, столкнувшиеся с неприятными последствиями вечеринок, приобретают страховку в 3,5 раза чаще, чем те, у кого праздники всегда проходят гладко. Среди первой группы имущество страхуют 76%, а среди второй — только 20%", — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.
К неприятным последствиям домашних вечеринок можно отнести и конфликты с соседями: на 20% опрошенных жаловались из-за шума. Интересно, что обратная ситуация встречается чаще: почти четверть (24%) участников опроса рассказали, что сами страдали от громкого веселья за стеной и ссорились из-за этого с соседями.
¹ Репрезентативный опрос проведен в июле 2024 года среди 1229 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.