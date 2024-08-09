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Праздник хуже потопа: половина россиян не рискуют устраивать вечеринки у себя дома

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти половине россиян хотя бы раз в жизни приходилось разбираться с испорченным имуществом, тушить пожар или ликвидировать потоп после вечеринки, устроенной у себя в квартире, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса¹. Возможно, поэтому респонденты предпочитают веселиться на чужой территории, а если и зовут гостей к себе, то, как правило, не доверяют им до конца и не могут полностью расслабиться во время праздника.

Лишь каждый пятый опрошенный россиянин (19,5%) готов устраивать шумные вечеринки в своей квартире. Отправиться на тусовку к друзьям соглашаются почти вдвое больше респондентов (34%), еще четверть (24,5%) предпочитают уезжать с компанией за город. Каждый десятый специально арендует под вечеринки дом или квартиру, а 12% устраивают праздники в кафе, ресторанах или лофтах.

Нежелание принимать веселые компании у себя объясняется скорее всего тем, что три четверти опрошенных россиян не могут полностью расслабиться во время такого праздника: 38% испытывают напряжение в течение всего вечера, а 36% стараются сфокусироваться на отдыхе, но все равно не перестают контролировать ситуацию. Только 26% респондентов полностью доверяют своим гостям и не испытывают стресс от вечеринок.

51% опрошенных уверяют, что никаких неприятных происшествий на их домашних вечеринках не происходило. Оставшиеся 49% россиян сталкивались с:

  • порчей имущества –– 14%;
  • заливами –– 11%;
  • возгораниями –– 9%;
  • кражами –– 9%;
  • большим количеством мусора в подъезде или придомовой зоне –– 4%;
  • неприятностями с гостями –– 3%.

"Интересно, что респонденты, столкнувшиеся с неприятными последствиями вечеринок, приобретают страховку в 3,5 раза чаще, чем те, у кого праздники всегда проходят гладко. Среди первой группы имущество страхуют 76%, а среди второй — только 20%", — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.

К неприятным последствиям домашних вечеринок можно отнести и конфликты с соседями: на 20% опрошенных жаловались из-за шума. Интересно, что обратная ситуация встречается чаще: почти четверть (24%) участников опроса рассказали, что сами страдали от громкого веселья за стеной и ссорились из-за этого с соседями.

¹ Репрезентативный опрос проведен в июле 2024 года среди 1229 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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