ВСК защитила Санкт-Петербургское ГКУ "Ленводхоз" по страхованию опасных производственных объектов

Санкт-Петербургский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСОПО гидротехнические сооружения Санкт-Петербургского ГКУ "Ленводхоз".

Страховая защита действует до декабря 2025 года. Согласно договору полисами ОСОПО обеспечены 43 объекта гидротехнических сооружений города. Стоимость контракта составила более 1,3 млн рублей.

Право застраховать гидротехнические сооружения компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.