ВСК защитила Санкт-Петербургское ГКУ "Ленводхоз" по страхованию опасных производственных объектов

Санкт-Петербургский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСОПО гидротехнические сооружения Санкт-Петербургского ГКУ "Ленводхоз".
Страховая защита действует до декабря 2025 года. Согласно договору полисами ОСОПО обеспечены 43 объекта гидротехнических сооружений города. Стоимость контракта составила более 1,3 млн рублей.
Право застраховать гидротехнические сооружения компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.