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ВСК защитила Санкт-Петербургское ГКУ "Ленводхоз" по страхованию опасных производственных объектов Праздник хуже потопа: половина россиян не рискуют устраивать вечеринки у себя дома Страховой Дом ВСК застраховал воздушные суда ООО "Битум" ВСК проанализировал профзаболевания железнодорожников, строителей, шахтеров и дальнобойщиков В первом полугодии в "Росгосстрах" по каско чаще всего обращались автомобилисты из Москвы и Санкт-Петербурга

Страхование Финансы

ВСК защитила Санкт-Петербургское ГКУ "Ленводхоз" по страхованию опасных производственных объектов

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Санкт-Петербургский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСОПО гидротехнические сооружения Санкт-Петербургского ГКУ "Ленводхоз".

Страховая защита действует до декабря 2025 года. Согласно договору полисами ОСОПО обеспечены 43 объекта гидротехнических сооружений города. Стоимость контракта составила более 1,3 млн рублей.

Право застраховать гидротехнические сооружения компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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