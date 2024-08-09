Первый этап производства промышленных роботов будет запущен в "Преображенке" до конца года

Самарская производственно-инжиниринговая компания "Тесвел" намерена сделать регион одним из центров отечественного роботостроения.

Предприятие занимается реализацией промышленных роботов, а также разработкой и внедрением технологических решений и роботизированных комплексов по заказу предприятий из разных отраслей промышленности: машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электроники, пищепрома. Изначально команда инженеров занималась продажей сварочного оборудования и материалов. Постепенно у всех предприятий, с которыми они сотрудничали, возникала потребность в автоматизации технологических процессов.

Оценив перспективы, компания начала проектировать отдельные роботизированные установки, развивать компетенции в разных отраслях. Самый первый робот был создан для производителя комплектующих нефтяных и газовых трубопроводов. "Больше 10 лет мы работаем в сфере робототехники, ежегодно привозим порядка 100 единиц роботов различных брендов и более половины из них внедряем на предприятиях заказчиков. Российский рынок активно растет, спрос на промышленные роботы высокий, и мы намерены развивать свое производство", — рассказал директор компании "Тесвел" Сергей Моршанский.

Нарастить мощности компания планирует с господдержкой. В качестве площадки выбран индустриальный парк "Преображенка".

Соглашение с компанией было подписано в июне, на полях ПМЭФ-2024. Тогда врио губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул, что переговоры с потенциальными инвесторами проводятся не ради бумаг и протоколов, а для того, чтобы соглашения превратились в конкретные рабочие места, а затем — в доходы бюджета.

Уже до конца текущего года "Тесвел" планирует запустить первый этап производства промышленных роботов, а до конца 2026 года — завершить все три этапа реализации проекта.

"В ближайшие два года мы планируем выйти на показатель в 300 роботов в год, а в дальнейшем увеличить объемы производства до 1000 единиц ежегодно. На первом этапе мы сконцентрируемся на производстве самых востребованных моделей промышленных роботов: сварочных роботов и роботов-паллетайзеров с различной грузоподъемностью. Уже реализуя проект, мы думаем об увеличении площадей — новый земельный участок нам это позволяет", — поделился планами директор предприятия.

По словам Сергея Моршанского, одним из востребованных сегодня направлений робототехники является производство мобильных роботов. Они активно применяются в работе складских терминалов. Это позволяет увеличить производительность — роботы могут работать круглосуточно и непрерывно; снизить себестоимость процессов, а также риски, связанные с влиянием человеческого фактора. Соседство будущего производства "Тесвел" с логистическим парком "Преображенка-2" и присутствие на двух инвестплощадках большого числа крупных резидентов с проектами в сфере логистики даст компании дополнительные возможности для наращивания объема заказов.

"В Самарской области мы активно поддерживаем бизнес в самых разных сферах. Особое внимание — инвесторам с производственными проектами, направленными на достижение технологического суверенитета нашей страны, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В сети государственных индустриальных и логистических парков сегодня работает 87 компаний, которые уже инвестировали в свои проекты более 54 млрд рублей и создали 10 тысяч рабочих мест".

Только в 2023 году решение о реализации своих проектов на площадках парков приняли 9 компаний. В планах инвесторов — создание технологической инфраструктуры для обработки и хранения цифровых данных, производства оборудования для нефтегазовой отрасли, производства цетаноповышающих присадок для дизельного топлива и др.

Статус резидента индустриального парка дает возможность разместить производство на готовом земельном участке с подведенными инженерными коммуникациями. Также доступны налоговые льготы, возможность выкупа земли и сопровождение проекта на всех стадиях его реализации.

Поддержка бизнеса реализуется в регионе в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".