Самарского адвоката лишили статуса из-за пристрастия к пьяной езде

Совет Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО) лишил статуса адвоката, который дважды попался на управлении автомобилем в состоянии опьянения.
По данным Палаты адвокатов, в первый раз мужчина был подвергнут административному штрафу в размере 30 тыс. руб. и лишен водительских прав на полтора года. Штраф оплачен не был. А впоследствии адвокат был вновь задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и осужден - суд его приговорил к обязательным работам в размере 200 часов с лишением водительских прав на два года.
По информации из реестра адвокатов можно сделать вывод, что речь идет о Вячеславе Журавлеве, оказывавшем услуги в Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районе. В реестре значится, что его статус прекращен 25 июля - в день заседания Совета ПАСО.
Также лишен статуса тольяттинский адвокат Сергей Бурцев, ранее осужденный за мошенничество.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?