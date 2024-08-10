Самарского адвоката лишили статуса из-за пристрастия к пьяной езде

Совет Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО) лишил статуса адвоката, который дважды попался на управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным Палаты адвокатов, в первый раз мужчина был подвергнут административному штрафу в размере 30 тыс. руб. и лишен водительских прав на полтора года. Штраф оплачен не был. А впоследствии адвокат был вновь задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и осужден - суд его приговорил к обязательным работам в размере 200 часов с лишением водительских прав на два года.

По информации из реестра адвокатов можно сделать вывод, что речь идет о Вячеславе Журавлеве, оказывавшем услуги в Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районе. В реестре значится, что его статус прекращен 25 июля - в день заседания Совета ПАСО.

Также лишен статуса тольяттинский адвокат Сергей Бурцев, ранее осужденный за мошенничество.