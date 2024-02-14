В Тольятти адвокат, защищавший организатора "веб-кама", и его двое знакомых отправятся в колонию за мошенничество

Собранные следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату и двух местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием и судом установлено, что с ноября 2022 г. адвокатом осуществлялось оказание юридической помощи гражданину по уголовному делу, возбужденному органами внутренних дел по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Мужчины сообщили подследственному гражданину ложные сведения о том, что могут оказать содействие в назначении ему судом менее строгого вида наказания из предусмотренных за совершенное преступление, а также в освобождении от привлечения к уголовной ответственности, потребовав за услуги денежные средства в размере 2 млн рублей.

Однако потерпевший обратился с заявлением о неправомерных действиях злоумышленников в УФСБ России по Самарской области. После чего, 9 марта 2023 г. осужденный получили от гражданина, уже действующего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", денежные средства. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда адвокату назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, а двум другим злоумышленникам — по 2 года лишения свободы каждому. Отбывать наказание все они будут в исправительной колонии общего режима.