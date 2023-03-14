ФСБ задержала адвоката Сергея Бурцева из Тольятти

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении тольяттинского адвоката Сергея Бурцева. Его и двух местных жителей подозревают в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, адвокат Сергей Бурцев (их в регионе два, речь идет об С.В.Бурцеве) работал с клиентом, которого обвиняли в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. По данным Волга Ньюс, речь в том уголовном деле идет о "веб-камерах" и нескольких студиях, "накрытых" в городе. В итоге, как считают следователи, адвокат и его товарищи обещали, что посодействуют в избрании судом более мягкой меры пресечения за 2 млн рублей.

"Однако потерпевший обратился с заявлением о неправомерных действиях обвиняемых в УФСБ России по Самарской области. Далее года злоумышленники получили от гражданина, уже действующего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", денежные средства в сумме двух миллионов рублей, но распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению не смогли по не зависящим от них обстоятельствам - поскольку их незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Известно, что Сергей Бурцев работал ранее по общеуголовным делам. Теперь ему самому грозит реальное лишение свободы.