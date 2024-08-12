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Общество

Покровский Александро-Чагринский женский монастырь приглашает на празднование годовщины открытия

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, состоится празднование первой годовщины открытия Покровского Александро-Чагринского женского монастыря. В прошлом году — спустя 95 лет после закрытия — решением Синода РПЦ монастырь был открыт вновь. Монастырь расположен в пос. Кировский, Красноармейского района.

Фото: предоставлено организаторами

На празднике будут присутствовать Владыка Кинельский и Безенчукский Софроний, глава Красноармейского района, руководители общественных организаций с кем сотрудничает монастырь в рамках социально-значимых проектов для молодёжи "СтартапДуха", Фестиваль "Сиреневые звоны в Чагринском" и др.

Участников праздника ждет концерт, мастер-класс по колокольному звону, пройдет освящение Владыкой Софронием главного образа обители — большой Храмовой Иконы "Святой праведный Александр Чагринский — строитель обители".

Сейчас на базе монастыря ведется работа с молодежью региона, планируется в 2025 г. провести духовно-просветительские и паломнические поездки для ребят из семей, где родители участники СВО или погибли при исполнении воинского долга.

До революции монастырь был известен на всю страну после того, как туда был направлен в 1881 году на служение о. Александр (Юнгеров), который занимался делом просвещения, в том числе детей, и который, впоследствии был причислен к лику святых. В 30-х годах монастырь был полностью разрушен, а в 2015 году по благословению Владыки Софрония (Баландина) началось восстановление обители, которое продолжается и по сей день.

Символично, что возрожденная обитель стала местом, где встречаются история и современность, в обители открыты двери для молодежи и реализуются интересные и полезные проекты для них.

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