Жителям Курской области, самостоятельно прибывающим на территорию Самарского региона, окажут поддержку

Для жителей Курской области, вынужденно покинувших свое жилье и прибывающих самостоятельно на территорию Самарской области, в целях организации проживания в пунктах временного размещения и получения единовременной выплаты, работает телефон контакт-центра 8(800)100-56-61. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, Самарская область выразила готовность предоставить любую необходимую помощь соотечественникам. Во время совещания правительства РФ 7 августа глава региона Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину: "Всю необходимую помощь, которая будет нужна, — по докторам, медикаментам, строительным материалам, размещении жителей, — окажем. У нас есть такой опыт. Мы, как и вся страна, вместе с нашими приграничными территориями".

Самарская область уже отправила несколько партий гуманитарного груза. В них все самое необходимое: средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, подушки и одеяла и другое. Сбор необходимых вещей продолжается.