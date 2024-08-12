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Облправительство Власть и политика

Жителям Курской области, самостоятельно прибывающим на территорию Самарского региона, окажут поддержку

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для жителей Курской области, вынужденно покинувших свое жилье и прибывающих самостоятельно на территорию Самарской области, в целях организации проживания в пунктах временного размещения и получения единовременной выплаты, работает телефон контакт-центра 8(800)100-56-61. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, Самарская область выразила готовность предоставить любую необходимую помощь соотечественникам. Во время совещания правительства РФ 7 августа глава региона Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину: "Всю необходимую помощь, которая будет нужна, — по докторам, медикаментам, строительным материалам, размещении жителей, — окажем. У нас есть такой опыт. Мы, как и вся страна, вместе с нашими приграничными территориями".

Самарская область уже отправила несколько партий гуманитарного груза. В них все самое необходимое: средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, подушки и одеяла и другое. Сбор необходимых вещей продолжается.

Гид потребителя

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