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Страхование Финансы

В этом году самая крупная выплата за грузовик в "Росгосстрахе" составила 10 млн рублей

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пожары стали в этом году причиной самых больших страховых выплат по полисам каско "Росгосстраха" для грузовых транспортных средств. Об этом свидетельствует статистика урегулированных компанией страховых событий за 6 месяцев 2024 года. В ней нашли отражение и изменения в составе автопарка страны — три из десяти самых крупных выплат приходятся на договоры страхования автомобилей китайских марок. Правда, лидерство по количеству страховых выплат остается за КамАЗом.

Самое большое возмещение за грузовик в этом году составило 10 млн рублей — столько выплатил "Росгосстрах" собственнику автомобиля MAN, сгоревшего в Домодедовском городском округе Подмосковья. 9,97 млн рублей страховщик выплатил и за уничтоженный пожаром в Крыму самосвал Dongfeng.

Статистика выплат показывает, что серьезный ущерб получают автомобили и при опрокидывании в результате ДТП. В частности, последствием именно такого происшествия стала конструктивная гибель грузовика MAN в Хабаровском крае — "Росгосстрах" возместил собственнику застрахованного автомобиля 7,9 млн рублей. 3,6 млн рублей получил владелец тягача КамАЗ, опрокинувшегося в Архангельской области. 3,4 млн рублей выплатил страховщик за ремонт автомобиля Shacman, водитель которого допустил опрокидывание в Ленинградской области.

За не подлежащий восстановлению другой грузовик этой китайской марки, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Белгородской области, "Росгосстрах" выплатил собственнику 6,8 млн рублей. Самая большая выплата за страховое событие с КамАЗом составила 6,2 млн рублей — принадлежащий петербуржской компании грузовик попал в серьезное ДТП в Башкортостане.

Также в десятку самых крупных страховых возмещений за грузовые ТС в этом году вошли выплата в 3,9 млн рублей за наехавший на препятствие КамАЗ в Краснодарском крае, 3.3 млн рублей за КамАЗ, попавший в серьезное ДТП с несколькими участниками в Татарстане и 3,1 млн рублей за ремонт тягача Scania, съехавшего в кювет в том же Татарстане.

"Грузовые автомобили — это практически всегда не средство личного передвижения, а рабочий инструмент, выполняющий определенные бизнес-функции. И, следовательно, ущерб таким транспортным средствам может повлиять на результаты деятельности собственника, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Поэтому для серьезных транспортных компаний страхование каско — осознанная инвестиция в защиту своего бизнеса, в приобретение финансовой подушки безопасности. За многие годы работы на рынке в "Росгосстрахе" накоплен опыт оперативного решения вопросов наших страхователей — как частных лиц, так и автотранспортных предприятий. Сеть партнерских СТОА позволяет нам обеспечить ремонт автомобилей наших клиентов по каско в установленные в правилах сроки в самых разных регионах страны".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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