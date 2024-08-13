В этом году самая крупная выплата за грузовик в "Росгосстрахе" составила 10 млн рублей

Пожары стали в этом году причиной самых больших страховых выплат по полисам каско "Росгосстраха" для грузовых транспортных средств. Об этом свидетельствует статистика урегулированных компанией страховых событий за 6 месяцев 2024 года. В ней нашли отражение и изменения в составе автопарка страны — три из десяти самых крупных выплат приходятся на договоры страхования автомобилей китайских марок. Правда, лидерство по количеству страховых выплат остается за КамАЗом.
Самое большое возмещение за грузовик в этом году составило 10 млн рублей — столько выплатил "Росгосстрах" собственнику автомобиля MAN, сгоревшего в Домодедовском городском округе Подмосковья. 9,97 млн рублей страховщик выплатил и за уничтоженный пожаром в Крыму самосвал Dongfeng.
Статистика выплат показывает, что серьезный ущерб получают автомобили и при опрокидывании в результате ДТП. В частности, последствием именно такого происшествия стала конструктивная гибель грузовика MAN в Хабаровском крае — "Росгосстрах" возместил собственнику застрахованного автомобиля 7,9 млн рублей. 3,6 млн рублей получил владелец тягача КамАЗ, опрокинувшегося в Архангельской области. 3,4 млн рублей выплатил страховщик за ремонт автомобиля Shacman, водитель которого допустил опрокидывание в Ленинградской области.
За не подлежащий восстановлению другой грузовик этой китайской марки, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Белгородской области, "Росгосстрах" выплатил собственнику 6,8 млн рублей. Самая большая выплата за страховое событие с КамАЗом составила 6,2 млн рублей — принадлежащий петербуржской компании грузовик попал в серьезное ДТП в Башкортостане.
Также в десятку самых крупных страховых возмещений за грузовые ТС в этом году вошли выплата в 3,9 млн рублей за наехавший на препятствие КамАЗ в Краснодарском крае, 3.3 млн рублей за КамАЗ, попавший в серьезное ДТП с несколькими участниками в Татарстане и 3,1 млн рублей за ремонт тягача Scania, съехавшего в кювет в том же Татарстане.
"Грузовые автомобили — это практически всегда не средство личного передвижения, а рабочий инструмент, выполняющий определенные бизнес-функции. И, следовательно, ущерб таким транспортным средствам может повлиять на результаты деятельности собственника, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Поэтому для серьезных транспортных компаний страхование каско — осознанная инвестиция в защиту своего бизнеса, в приобретение финансовой подушки безопасности. За многие годы работы на рынке в "Росгосстрахе" накоплен опыт оперативного решения вопросов наших страхователей — как частных лиц, так и автотранспортных предприятий. Сеть партнерских СТОА позволяет нам обеспечить ремонт автомобилей наших клиентов по каско в установленные в правилах сроки в самых разных регионах страны".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.