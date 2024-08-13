Больше всего происшествий с российскими грузами зафиксировано в Турции, Иране и Тунисе

Чаще всего бизнес обращается к страховым компаниям при повреждении, утрате или краже грузов. За последние два года риск повреждения и утраты отправлений вырос из-за увеличения количества этапов в цепи поставок, поэтому игроки рынка стали тщательнее отслеживать страховые условия. Об этом говорится в обзоре Страхового Дома ВСК, подготовленном совместно с ПЭК, "Мэйджор Карго Сервис", ГЛТ, DIZI Group и Asia Import Group.

За январь–июль более половины (55,7%) всех инцидентов с российскими грузами пришлось на Турцию, на втором месте — Иран (9,4%), на третьем — Тунис (7,8%), на четвертом — Китай (7%), сообщает ВСК. Замыкает эту пятерку Египет с долей 3,3% от общего количества происшествий.

Согласно аналитике ВСК, за 7 месяцев 2024 года наиболее распространенными страховыми случаями за рубежом стали повреждение (доля от общего количества инцидентов — 85%), утрата (9%) и кража грузов (3,6%).

По данным обзора, среднее количество страховых случаев с российскими грузами при международных перевозках не изменилось, а сумма страховых выплат выросла на 7% год к году.

Как объясняет руководитель отдела по работе с претензиями ПЭК Иван Иров, бизнес внимательнее отслеживает страховые условия и при необходимости заключает дополнительные соглашения в связи с существенным увеличением количества этапов в цепи поставок между Россией и странами-партнерами за последние два года. "Теперь многие маршруты включают перегрузку отправлений, дополнительную складскую обработку и другие операции. Риск повреждения, утраты грузов увеличился", — подчеркнул Иров.

Большинство опрошенных в обзоре перевозчиков и экспедиторов страхуют грузы на международных направлениях с ответственностью "за все риски", включая утрату и повреждение, мошеннические и другие противоправные действия третьих лиц. По словам генерального директора Asia Import Group Артема Лылыка, в первую очередь для клиентов важна сохранность груза в пути следования. Дополнительно среди заказчиков вырос спрос на страхование отправлений на новых территориях России, добавил заместитель руководителя службы страхования "Мэйджор Карго Сервис" Иван Остяков.

Условия и характеристики страхового полиса зависят от категории товаров и объявленной стоимости, но на практике компании часто оформляют дополнительные полисы, и это в конечном счете приводит к повышению стоимости доставки товаров, подчеркнул основатель и генеральный директор DIZI Group Динар Хабибуллин.

"В России страхование на все международные автоперевозки с применением книжки МДП ограничено лимитом в €60 тыс. Это представляет собой серьезную проблему, так как на практике такой суммы недостаточно, чтобы покрыть возмещением все грузы, особенно электронику, автомобили и другие дорогостоящие категории. Поэтому компании вынуждены оформлять дополнительные страховые полисы на такие отправления, из-за чего стоимость доставки может существенно увеличиться", — подчеркнул он и напомнил, что с 2016 года Международная страховая ассоциация системы МДП увеличила размер гарантии с 60 до 100 тыс. евро на одну книжку для всех заинтересованных стран-участников. Теперь повышенный уровень гарантии действует в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Сербии, Боснии и Герцеговине, Иране и ряде других стран, однако Россия это предложение не подтвердила.

Кроме того, страхование грузоперевозок на международных маршрутах ограничивает запрет от Российский национальной перестраховочной компании (РНПК) на работу с рисками без "российского интереса", отметил Иван Остяков. Бизнес до сих испытывает значительные сложности с защитой имущественных интересов по категориям перевозок, в которых отечественные юридические лица не выступают отправителями или получателями — и доля таких перевозок на фоне ограничений остается высокой.

Рекомендации: проверка грузов и оценка рисков

Глава ГК ГЛТ Павел Горбунов подчеркнул, что страхование грузов является важным аспектом осуществления международных перевозок. Механизм страхования ответственности позволяет компаниям не только защитить свои имущественные интересы, связанные с доставкой или обработкой груза, но и покрывает все возможные риски из-за внешних факторов.

Важно заранее, до заключения договора, уведомить страхового партнера обо всех особенностях перевозки, включая нестандартные документы, необходимость смены получателя, транспорта, дополнительной перегрузки, добавил Иван Остяков из "Мэйджор Карго Сервис".

Перед отправкой груза Иван Иров из компании ПЭК рекомендует дополнительно проверять не только комплект сопроводительных документов, но и характеристики, содержимое отправления и другие данные, которые передаются в страховую компанию. Важно, чтобы оценочная стоимость груза совпадала с фактической, так как именно на этот показатель будет ориентироваться компания при выплате страхового возмещения.

Кроме того, он рекомендует проверять соответствие груза заявленным требованиям сразу — на этапе выдачи, так как если клиент подтвердил получение отправления без претензий и, например, обнаружил дефекты только через несколько недель после детального изучения, доказать повреждение во время перевозки будет непросто.