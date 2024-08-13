В Самарской области прошел первый слет многодетных семей

В рамках мероприятий Года Семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, в Красноярском районе прошел первый слет многодетных семей Самарской области, объединивший более 200 участников из городов и районов региона. В самой большой семье-участнице, приехавшей на слет, девять родных детей.

Национальный лидер Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, а сбережение и преумножение народа — главные задачи государства. На улучшение демографической ситуации в стране, повышение качества жизни семей с детьми по решению Главы государства направлен национальный проект "Демография", а в будущем году — нацпроект "Семья".

В настоящее время в нашем регионе для поддержки семей предусмотрен комплекс мер, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 млрд рублей. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что поддержка семей — одна из основных задач на уровне федеральных и региональных властей. В настоящее время в регионе действует 38 мер соцподдержки.

Самарский слет многодетных семей стал площадкой для обмена опытом, семейными традициями и ценностями, получения новых практических знаний в области семейных отношений и сплочения семей.

По словам одной из участниц слета многодетной мамы Елены Бариновой, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей, такие встречи многодетным семьям дают возможность совместить приятное с полезным: "Здесь можно и рассказать о своем жизненном опыте и узнать новое о воспитании детей, разрешении семейных конфликтов. Плюс — это прекрасный повод выбраться на природу всей семьей".

Слет объединил родителей, социальных педагогов, психологов, представителей общественных организаций, которые в неформальной обстановке смогли поделиться друг с другом наиболее эффективными практиками по улучшению качества жизни семей, созданию благоприятного климата внутри семьи и позитивного психологического самочувствия каждого члена семьи. Родители узнали полезные советы, получили индивидуальные консультации специалистов, посещали различные тренинги и семинары. Кроме того, гости мероприятия приняли участие в увлекательной досуговой программе, включающую в себя мастер-классы, состязания, игры, флешмобы, совместные просмотры фильмов под открытым небом и пр. Все они направлены не только на развитие творческих способностей участников (и взрослых, и детей), но и улучшение навыков выстраивания коммуникации и сближение всех членов больших семей.

Семья Олеси Ковалевой из Самары тоже стала участниками слета. В семье трое сыновей: младшему — 8 лет, старшему — 16, все мальчики учатся в кадетской школе. "На мероприятии я провела мастер-классы по аппликации, изготовлению кукол и поделок по произведениям Пушкина. А вечером перед гостями выступил наш семейный фольклорный ансамбль "Аленький цветочек". Всем очень понравилось, и мы — счастливы", — говорит Олеся.

"Слет дал возможность пообщаться участникам в непринужденной обстановке, вживую друг друга увидеть, познакомиться и даже подружиться. Семьи вместе коммуницируют, взаимодействуют в интерактивах", — рассказала руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей Самарской области" Татьяна Керженцева.

"Слет многодетных семей — это такая площадка, которая и дальше будет объединять многодетные семьи из разных уголков нашей области. Уже в этом первом слете захотели поучаствовать семьи не только из Самары, Тольятти, но и из сельских территорий. Такой формат мероприятия помогает продвигать семейный туризм и активные формы семейного времяпрепровождения. Ожидаем, что в следующем году число участников слета возрастет вдвое игеография заметно расширится", — отмечает директор ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" Александр Постников.