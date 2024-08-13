В Самаре забор от снесенной усадьбы упал на машины

Во вторник, 13 августа, в Самаре забор упал на припаркованные автомобили. ЧП произошло на ул. Красноармейской, сообщает телеграм-канал samaradtp.
Напомним, что несколько дней назад на ул. Красноармейской, 11 снесли усадьбу, которую в июле спасли общественники. Забор остался после демонтажа здания.
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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?