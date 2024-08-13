В Самаре забор от снесенной усадьбы упал на машины

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Во вторник, 13 августа, в Самаре забор упал на припаркованные автомобили. ЧП произошло на ул. Красноармейской, сообщает телеграм-канал samaradtp.

Фото: скриншот с видео t.me/samaradtp