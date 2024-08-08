В Самаре снесли усадьбу, которую месяц назад спасли активисты

В четверг, 8 августа, в Самаре снесли усадьбу на ул. Красноармейской, 11, которую в июле спасли общественники. Очевидцы прислали в редакцию портала "Волга Ньюс" фотографии, на которых видно, как техника довершает демонтаж.

Напомним, здание усадьбы гласного городской думы В.И.Агапова построили в 1893 году. Самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) просило включить усадьбу в список объектов культурного наследия, но власти отказались это делать.

Департамент управления имуществом Самары провел торги на снос здания как аварийного. Однако в конце июня дом вошел в перечень подпадающих под охрану исторически ценных градоформирующих объектов, который утвердило правительство Самарской области.

Тем не менее работы по сносу все же начались. "ВООПИК неделю назад направило письмо в прокуратуру, зная о возможности сноса. Единственное, что радует, — на наш сигнал тут же поступила реакция свыше, и снос остановили", — сообщала в начале июля председатель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова.