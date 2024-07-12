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Архитектура Культура

В центре Самары остановили снос старинной усадьбы

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 июля, в Самаре остановили снос усадьбы на ул. Красноармейской, 11. Об этом сообщает председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.

Фото: Нина Казачкова

Напомним, ранее департамент управления имуществом Самары объявил торги на снос аварийного жилого дома на ул. Красноармейской, 11. Это усадьба гласного городской думы В. И. Агапова. Подрядчику нужно будет снести усадьбу за 30 дней с момента заключения договора.

Здание построили в 1893 году. Самарское отделение ВООПИК просило включить усадьбу в список объектов культурного наследия, но власти отказались это делать.

Однако в конце июня правительство Самарской области утвердило перечень исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО), подпадающих под охрану. Вошел в него и дом на ул. Красноармейской, 11. То есть сносить его теперь запрещено. 

Тем не менее, работы всё же начались. "ВООПИК неделю назад направил письмо в прокуратуру, ожидая возможности сноса. Единственное, что радует, при нашем сигнале тут же была реакция свыше и снос остановили", — говорит Нина Казачкова.

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