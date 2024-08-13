В формате "одного окна": в Самарской области повысят эффективность работы с бизнесом

Повышение эффективности работы с бизнесом стало главной темой профильной стратегической сессии, которая прошла на площадке регионального центра "Мой бизнес".
Команда областного минэкономразвития и представители региональных институтов развития предпринимательства во главе с врио вице-губернаторв Антоном Емельяненко обсуждали бесшовное предоставление бизнесу инструментов господдержки всех уровней.
О необходимости взаимодействия с предпринимателями и инвесторами в формате "единого окна" говорил врио губернатора Вячеслав Федорищев на встрече с организациями инфраструктуры поддержки бизнеса. В последние годы в Самарской области ведется активная работа в этом направлении, а региональные институты развития числятся среди лучших в стране.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. Площадки центров работают в каждом городском округе.
Для инициаторов инвестиционных проектов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам инвестиционных проектов помогут с подбором площадки, инструментов господдержки и льготного налогового режима, а также сопроводят до непосредственного запуска.
Участники стратегической сессии обсудили проблемные вопросы и возможные точки роста. В число ключевых тем вошли льготное финансирование, сопровождение и реализация крупных инвестпроектов, взаимодействие с федеральными институтами развития: Фондом Сколково, Агентством технологического развития, Фондом содействия инновациям, Корпорацией МСП и др.
"Обсудили и то, как активнее интегрировать в эту работу отраслевые министерства и институты поддержки, связанные с деятельностью региональных минпромторга, минсельхоза, минэнерго. Здесь нам с коллегами предстоит дополнительная работа", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Итоговые решения войдут в программу развития региона до 2029 года.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?