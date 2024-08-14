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Общество

Частная собственность: в Самаре снесли бывшую поликлинику в центре города

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в середине июля начался снос здания 1935 года постройки по ул. Молодогвардейская, 73А. Ранее в нем размещалась городская поликлиника №2, а затем поликлиника №3. Редакция портала "Волга Ньюс" направила запрос в администрацию Самары о планах на данный участок.

Фото: roscadastres.com

Из поступивших ответов следует, что еще в 2021 г. участок площадью 3,9 тыс. кв. м и здания на нем были приватизированы. Уточнить, что планируется строить на освободившемся участке в мэрии не смогли.

В официальном опубликовании по результатам приватизационных торгов сообщается, что их победителем был признан Дмитрий Куницын, предложивший 48,7 млн рублей. Его ФИО полностью совпадают с ФИО бывшего заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара".

В выписке из ЕГРН по данному участку указывается, что с октября 2021 г. собственник участка не менялся (результаты торгов были подведены в конце сентября 2021 года). Также в выписке содержатся данные об ограничениях, установленных для участка, в частности они наложены в связи с наличием зон охраны памятников культуры.

Дмитрий Куницын, по данным ИАС Seldon.Basis, выступает совладельцем самарского ООО "Стройпромдеталь", где его партнерами являются Игорь Ефремов, Борис Свежинцев и Иван Матвиенко. Баланс ООО составляет 79,1 млн руб., выручка по итогам 2023 г. - 56,1 млн руб., чистая прибыль - 33,57 рублей. По данным источников, ранее совладельцы компании были аффилированы "Волгопромгазу". Имущество Матвиенко выставлялось на торги в рамках взыскания задолженности в 536 млн руб. по кредиту Газбанка от 2014 года.

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