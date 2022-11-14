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Экономика и бизнес

В Тольятти на торги выставили арестованную недвижимость предпринимателя на 200 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Всероссийской электронной торговой площадке выставили на торги недвижимое имущество самарского предпринимателя Ивана Матвиенко на ул. Коммунальной, 39 в Тольятти.

По данным извещения, на продажу выставлено шесть нежилых зданий общей площадью 3,6 тыс. кв.м и стоимостью 16,1 млн рублей. Также в список вошел производственный цех (28,6 тыс. кв.м) за 127 млн руб. и земельный участок (74,6 тыс. кв.м) на 53,7 млн рублей.

Прием заявок стартовал 14 ноября и продлится до 2 декабря. Аукцион на Всероссийской электронной торговой площадке пройдет утром 7 декабря.

Реализации имущества должника предшествовала двухлетняя история судебных разбирательств. В 2019 г. АО "Газбанк" направило исковые требования о взыскании задолженности в 536 млн руб. к ООО "Газлизинг", предпринимателю Ивану Матвиенко и ООО "Данко". Истец заявил о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита от 2014 года.

23 декабря 2019 г. Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать и выставить на торги недвижимое имущество Матвиенко.

Также арбитраж решил взыскать с "Газлизинга" в пользу банка около 76 млн рублей, земельный участок и шестиэтажку на ул. Галактионовской, 150 площадью 3,3 тыс. кв. м, а с "Данко" — пять нежилых зданий в Куйбышевском районе, здание БСУ цеха опор, склад цемента, главный корпус напорных и безнапорных труб.

Предприниматель пытался обжаловать решение, но апелляционная и кассационная инстанции оставили его в силе.

По данным ИАС Seldon.Basis, сейчас Иван Матвиенко является генеральным директором и владельцем ООО "Регионэкология" и владельцем "ООО "Стройпромдеталь".

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