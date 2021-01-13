Пятиэтажка у здания губдумы в Самаре продается за 200 млн

В Самаре на продажу выставлено пятиэтажное здание на ул. Галактионовской, 150 вместе с земельным участком под ним, принадлежащее банкротящемуся ЗАО "Газлизинг". Общая площадь дома составляет 3,3 тыс. кв. м, земли — 851,9 кв. метров.
Как отмечается в сообщении о торгах, опубликованном на сайте Российского аукционного дома, здание построено в 1956 г., во дворе имеется парковка на 30 машиномест, арендопригодная площадь — 2,2 тыс. кв. метров.
"Ежемесячный арендный поток может составить свыше 1 млн рублей. При более глубоком инвестиционном подходе весьма интересными представляются варианты редевелопмента объекта. Удачное расположение объекта в исторической части города дает отличные варианты редевелопмента объекта — к примеру, апартаменты, бутик-отель с рестораном, фитнес-клубом или офисный центр. В настоящее время в офисном здании занято порядка 75% площади. Ежегодный арендный поток составляет более 10,5 млн рублей", — говорится в сообщении о продаже.
Торги назначены на 28 января, заявки от желающих принять в них участие принимаются до 26 января 2021 года.
По данным ИАС Seldon Basis, "Газлизинг" существует с 1996 г. и специализируется на деятельности по финансовой аренде (лизингу, сублизингу). Выручка общества в 2019 г. составила 38,5 млн руб., чистый убыток — 1,2 млн рублей.
Информация о собственниках АО "Газлизинг" (в прошлом ЗАО — прим. ВН) в ИАС Seldon Basis отсутствует, однако в базе имеются сведения о том, что до 2015 г. общество входило в состав учредителей ООО "УКХ "Волгопромгаз", подконтрольного Владимиру Аветисяну.
В мае 2019 г. АО АКБ "Газбанк" (признано банкротом в августе 2018 г.) инициировало процедуру банкротства "Газлизинга", мотивируя свои требования задолженностью в 712,6 млн рублей. В ноябре 2019 г. Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства, включив требования банка в реестр кредиторов. Стоит отметить, что 178,3 млн руб. из общей суммы долга перед "Газбанком" обеспечены залогом недвижимости. Так, в залоге у банка как раз находится здание на ул. Галактионовской, 150. Кстати, прежде в нем располагался один из офисов кредитной организации.
"Газбанк" является единственным кредитором "Газлизинга" в деле о банкротстве последнего по состоянию на 13 января 2020 года. Более того, на рассмотрении суда находится заявление банка о включении в реестр кредиторов его требований еще на 869 млн рублей.