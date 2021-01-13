Пятиэтажка у здания губдумы в Самаре продается за 200 млн

В Самаре на продажу выставлено пятиэтажное здание на ул. Галактионовской, 150 вместе с земельным участком под ним, принадлежащее банкротящемуся ЗАО "Газлизинг". Общая площадь дома составляет 3,3 тыс. кв. м, земли — 851,9 кв. метров.

Как отмечается в сообщении о торгах, опубликованном на сайте Российского аукционного дома, здание построено в 1956 г., во дворе имеется парковка на 30 машиномест, арендопригодная площадь — 2,2 тыс. кв. метров.

"Ежемесячный арендный поток может составить свыше 1 млн рублей. При более глубоком инвестиционном подходе весьма интересными представляются варианты редевелопмента объекта. Удачное расположение объекта в исторической части города дает отличные варианты редевелопмента объекта — к примеру, апартаменты, бутик-отель с рестораном, фитнес-клубом или офисный центр. В настоящее время в офисном здании занято порядка 75% площади. Ежегодный арендный поток составляет более 10,5 млн рублей", — говорится в сообщении о продаже.

Торги назначены на 28 января, заявки от желающих принять в них участие принимаются до 26 января 2021 года.

Высотка "Газбанка" на ул. Молодогвардейской продана за 363 млн рублей Бывший главный офис самарского АО АКБ "Газбанк" на ул. Молодогвардейской, 224 площадью 6,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1,96 тыс. кв. м проданы с торгов в рамках банкротства банка за 363,1 млн рублей. Об этом сообщает конкурсный управляющий Газбанка - Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным ИАС Seldon Basis, "Газлизинг" существует с 1996 г. и специализируется на деятельности по финансовой аренде (лизингу, сублизингу). Выручка общества в 2019 г. составила 38,5 млн руб., чистый убыток — 1,2 млн рублей.

Информация о собственниках АО "Газлизинг" (в прошлом ЗАО — прим. ВН) в ИАС Seldon Basis отсутствует, однако в базе имеются сведения о том, что до 2015 г. общество входило в состав учредителей ООО "УКХ "Волгопромгаз", подконтрольного Владимиру Аветисяну.

В мае 2019 г. АО АКБ "Газбанк" (признано банкротом в августе 2018 г.) инициировало процедуру банкротства "Газлизинга", мотивируя свои требования задолженностью в 712,6 млн рублей. В ноябре 2019 г. Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства, включив требования банка в реестр кредиторов. Стоит отметить, что 178,3 млн руб. из общей суммы долга перед "Газбанком" обеспечены залогом недвижимости. Так, в залоге у банка как раз находится здание на ул. Галактионовской, 150. Кстати, прежде в нем располагался один из офисов кредитной организации.

"Газбанк" является единственным кредитором "Газлизинга" в деле о банкротстве последнего по состоянию на 13 января 2020 года. Более того, на рассмотрении суда находится заявление банка о включении в реестр кредиторов его требований еще на 869 млн рублей.