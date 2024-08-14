"Ингосстрах" подвел итоги полугодия в страховании детей от несчастного случая

Перед началом нового учебного года "Ингосстрах" подвел итоги первого полугодия 2024 года в сегменте страхования детей от несчастного случая.

Так, за 6 месяцев в компании застрахованы более 178 тысяч детей в возрасте от 2 до 18 лет. Если говорить о возрастном разделении, то большинство застрахованных — дети в возрасте от 9 до 12 лет, а также 14 лет. Далее идут подростки от 15 до 17 лет. Чуть меньше застрахованных детей в возрасте 6 лет и меньше.

Основные причины обращений по полисам детского страхования — это спортивные травмы, которые возникали в результате тренировок или на соревнованиях.

Например, подросток 14 лет получил травму на тренировке по чирлидингу. При выполнении спортивного элемента ребенок неудачно приземлился, в результате чего произошел закрытый перелом второй плюсневой кости правой и левой ноги.

Часто страховые случаи возникают на тренировках по борьбе. Так, подросток 12 лет получил травму на занятии джиу-джитсу. Он неудачно упал во время выполнения упражнения. Врачи диагностировали ему закрытый перелом костей правой голени. Ребенку была проведена операция МОС (металлоостеосинтез) специальными металлическими конструкциями.

"До начала нового учебного года в школах и на спортивных секциях осталось всего несколько недель. Сейчас самое время позаботиться о защите своего ребенка. Полис страхования от несчастного случая позволит компенсировать траты на восстановление здоровья ребенка при травме. Детям можно оформить полис на время пребывания в детском саду или школе, лагере или при занятии спортом, чтобы быть спокойным и уверенным за здоровье ребенка", — отметил Александр Андраханов, директор домена "Здоровье и финансы" компании "Ингосстрах".