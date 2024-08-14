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Страхование Финансы

"Ингосстрах" подвел итоги полугодия в страховании детей от несчастного случая

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед началом нового учебного года "Ингосстрах" подвел итоги первого полугодия 2024 года в сегменте страхования детей от несчастного случая.

Так, за 6 месяцев в компании застрахованы более 178 тысяч детей в возрасте от 2 до 18 лет. Если говорить о возрастном разделении, то большинство застрахованных — дети в возрасте от 9 до 12 лет, а также 14 лет. Далее идут подростки от 15 до 17 лет. Чуть меньше застрахованных детей в возрасте 6 лет и меньше.

Основные причины обращений по полисам детского страхования — это спортивные травмы, которые возникали в результате тренировок или на соревнованиях.

Например, подросток 14 лет получил травму на тренировке по чирлидингу. При выполнении спортивного элемента ребенок неудачно приземлился, в результате чего произошел закрытый перелом второй плюсневой кости правой и левой ноги.

Часто страховые случаи возникают на тренировках по борьбе. Так, подросток 12 лет получил травму на занятии джиу-джитсу. Он неудачно упал во время выполнения упражнения. Врачи диагностировали ему закрытый перелом костей правой голени. Ребенку была проведена операция МОС (металлоостеосинтез) специальными металлическими конструкциями.

"До начала нового учебного года в школах и на спортивных секциях осталось всего несколько недель. Сейчас самое время позаботиться о защите своего ребенка. Полис страхования от несчастного случая позволит компенсировать траты на восстановление здоровья ребенка при травме. Детям можно оформить полис на время пребывания в детском саду или школе, лагере или при занятии спортом, чтобы быть спокойным и уверенным за здоровье ребенка", — отметил Александр Андраханов, директор домена "Здоровье и финансы" компании "Ингосстрах".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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