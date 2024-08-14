Здоровье сотрудников ФГБУ "ВНИИОкеангеология" под защитой ВСК

Санкт-Петербургский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ДМС более 300 сотрудников ФГБУ "ВНИИОкеангеология".

Программа страхования включает консультативную, амбулаторно-поликлиническую помощь, вызов скорой медицинской помощи и приемы врача-офиса. Стоимость контракта составляет более 5,9 млн рублей. Страховая защита действует до 31 июля 2025 года.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга" (ФГБУ "ВНИИОкеангеология") широко известно как базовая научная организация Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию РФ в области геологического изучения континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики.