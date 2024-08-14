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Страхование Финансы

Инго Экосистема подвела итоги работы за 6 месяцев 2024 года

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Инго Экосистема от "Ингосстраха" подводит итоги работы за первое полугодие 2024 года.

Так, за январь–июнь текущего года клиенты программы лояльности приобрели за накопленные ингорубли (валюта экосистемы, 1 ингорубль = 1₽) товары и услуги на сумму более 295 миллионов рублей, при этом средний чек вырос до 3 300 ингорублей.

Эксперты Инго Экосистемы проанализировали, на что клиенты чаще тратят накопленный кешбэк. Основными покупками в отчетном периоде стали товары повседневного спроса (89,7%), далее идут страховые продукты (6%) и путешествия (2%).

Самое крупное списание накопленного кешбэка составило 42 820 ингорублей — клиент направил средства на приобретение страхового полиса.

По итогам полугодия максимальная сумма начисленного за месяц кешбэка составила 73 868 ингорублей (для сравнения, рекорд за все время существования Инго Экосистемы — 192 849 руб. в месяц).

Самый большой кешбэк клиенты получали за покупку страховых полисов "Ингосстраха", а также траты в категориях продукты, медицина, транспорт, рестораны, АЗС и автоуслуги по карте Ингосстрах Банка.

"За отчетный период количество участников экосистемы превысило отметку в 700 000 человек (+32% за год). Весьма впечатляющий рост демонстрируют платные подписчики: +102% по сравнению с концом прошлого года. С нами клиенты ежемесячно экономят до 50% на повседневных тратах и страховых продуктах "Ингосстраха".

Мы регулярно расширяем список наших партнёров — теперь их более 200. В этом полугодии перечень сертификатов пополнился сертификатами Wildberries, KION, VK Музыка и другими", — комментирует начальник Управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха" Екатерина Снигирь.

Максимальный кешбэк (до 8%) получают владельцы карты "Ингосстрах Бонус" от Ингосстрах Банка. За первое полугодие количество активных дебетовых карт выросло на 18%. Также в марте Ингосстрах Банк запустил новую кредитную карту "Ингосстрах Бонус" с повышенным кешбэком на ежедневные покупки, которая доступна клиентам банка и "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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