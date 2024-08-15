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В выходные под Самарой пройдет Кубок России по грязевым гонкам на квадроциклах

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоится первый Кубок России за Золото Жигулей по дисциплинам грязевых гонок на квадроциклах.

С 17 по 18 августа в Красноярском районе на АССЕТ АРЕНА (напротив коттеджного поселка Family Park) состоится первый Кубок России за Золото Жигулей по дисциплинам грязевых гонок на квадроциклах.

С 2023 г. две новые дисциплины в мотоциклетных гонках на квадроциклах признаны официальным видом спорта: гонки с водными препятствиями — квадроцикл (mud racing) и гонки с водными препятствиями — кольцевые — квадроцикл (mud ring). И первые Всероссийские Соревнования пройдут на Самаркой земле — это может стать новой традицией региона!

На Кубок России приедут более 100 спортсменов из 20 городов. А также в программе мероприятия все члены семьи смогут найти для себя немало интересного. Вход на мероприятие будет свободный. На площадке возле гоночной трассы будет проходить развлекательная программа с экспозицией ретро-авто, интерактивными зонами и конкурсами для гостей. Кроме того, в рамках программы для гостей предусмотрена возможность протестировать квадроциклы. На фудкорте будет возможность перекусить, а на специально выделенных зонах — отдохнуть в тени деревьев на пикнике. На площадке предусмотрен палаточный городок: будет представлена возможность приехать всей семьей на 2 дня и разместиться в палатках на природе.

17 августа Кубок России за Золото Жигулей стартует в 10.30 торжественным парадом техники.
Официальное Открытие состоится в 11.00. И уже через полчаса начнутся гонки Кросс Кантри — это гонки по пересеченной местности с большим количеством рельефных препятствий. Маршрут, по которому будут двигаться участники построен таким образом, чтобы гонщики имели возможность по максимуму продемонстрировать свой профессионализм в управлении квадроциклом, навыки навигации и надежность своего квадроцикла.

В 14.20 начнутся гонки с водными препятствиями. Эти заезды пройдут в грязевой ванне с одновременным стартом двух участников на природной трассе с водным наполнением. Очень зрелищный вид гонок.

Во время гонок на территории около трассы будут работать зоны для развлечения и отдыха гостей:
• Анимационная программа для детей и взрослых
• Батут, карусели, тир
• Тест-драйв квадроциклов для детей и взрослых
• Мото-шоу и выставка мотоциклов от мото-клуба "Ночные Волки"
• Выставка ретро-автомобилей
• Фуд-корт зона

В 17.00 на главной сцене пройдет розыгрыш скидки на загородный дом от генерального спонсора мероприятия.

Все гости мероприятия в 19.00 объединятся в финале дня на рок-концерте под открытым небом.

18 августа старт гонок назначен на 11.00. Зрителей ждут кольцевые гонки с водными препятствиями. Участники на квадроциклах стремятся проехать максимальное количество кругов в определенную норму времени, на специально подготовленной трассе, по пересеченной местности со спусками, подъемами, скоростными, грязевыми и заболоченными участками. Трасса включает в себя как естественные, так и искусственные препятствия.

Все анимационные и развлекательные зоны также продолжат свою работу в этот день. В 17.00 на главной сцене пройдет второй розыгрыш скидки на загородный дом от генерального спонсора мероприятия. А в 18.00 будет разыгран детский квадроцикл.

Финалом мероприятия станет торжественное награждение победителей и призеров. А далее все гости, зрители, организаторы и спортсмены объединятся в огромный дружный хоровод — символ единства и дружбы.

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