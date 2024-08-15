АвтоВАЗ завершил подготовку к старту производства Lada Vesta с ESC

АвтоВАЗ завершил подготовку к старту производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC, сообщает пресс-служба предприятия. Серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с ESC и рядом других опций комфорта и безопасности начнется до конца августа 2024 года.

Система курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control), обеспечивающая поддержание заданной водителем траектории движения автомобиля и улучшающая проходимость автомобиля, разработана в России. Она представляет собой комплекс, включающий антиблокировочную систему (ABS), системы распределения тормозных усилий по осям автомобиля (EBD), стабилизации автомобиля в повороте (CSС), контроля рыскания (AYC), противобуксовочную систему (TCS), гидравлический помощник торможения (HBA), автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске (HAS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (AHW).

Испытания ESC для автомобилей Lada Vesta проводились в течение двух лет. Автомобили успешно прошли адаптацию в различных климатических условиях и на всевозможных дорожных покрытиях, включая зимние полигоны и дороги общественного пользования. В ходе тестов были определены оптимальные настройки работы антиблокировочной и противобуксовочной систем, распределения тормозных сил по осям автомобиля, контроля устойчивости, предотвращения скатывания на подъеме при начале движения.