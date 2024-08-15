АвтоВАЗ завершил подготовку к старту производства Lada Vesta с ESC

АвтоВАЗ завершил подготовку к старту производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC, сообщает пресс-служба предприятия. Серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с ESC и рядом других опций комфорта и безопасности начнется до конца августа 2024 года.
Система курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control), обеспечивающая поддержание заданной водителем траектории движения автомобиля и улучшающая проходимость автомобиля, разработана в России. Она представляет собой комплекс, включающий антиблокировочную систему (ABS), системы распределения тормозных усилий по осям автомобиля (EBD), стабилизации автомобиля в повороте (CSС), контроля рыскания (AYC), противобуксовочную систему (TCS), гидравлический помощник торможения (HBA), автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске (HAS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (AHW).
Испытания ESC для автомобилей Lada Vesta проводились в течение двух лет. Автомобили успешно прошли адаптацию в различных климатических условиях и на всевозможных дорожных покрытиях, включая зимние полигоны и дороги общественного пользования. В ходе тестов были определены оптимальные настройки работы антиблокировочной и противобуксовочной систем, распределения тормозных сил по осям автомобиля, контроля устойчивости, предотвращения скатывания на подъеме при начале движения.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы