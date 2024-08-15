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Музыка Культура

Около 1400 музыкантов примут участие во II всероссийском фестивале "Душа баяна" в Самаре

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском федеральном округе на конкурс "Душа баяна" подано рекордное число заявок — 186, это 1376 участников из восьми областей: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Ярославской и четырех республик — Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Удмуртии. Конкурс проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Конкурсные прослушивания участников фестиваля пройдут 2–3 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова (г. Самара, ул. Шостаковича, 7), а гала-концерт состоится в Струковском саду 5 сентября в 16:00.

Победители фестиваля в каждом округе станут обладателями профессионального музыкального инструмента: баяна, аккордеона или гармони. Главная цель фестиваля — поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

 Вся актуальная информация о фестивале (а также фото-, видеоматериалы) публикуется в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Youtube. Сайт фестиваля: http://dushabayana.ru/.

"Душа баяна" — уникальный по своему формату фестиваль. За 6 лет существования он получил высокую оценку творческих коллективов из всех регионов страны как высокопрофессиональная площадка для исполнителей в жанре народной традиционной культуры, где вокруг всенародно любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли: инструменталисты, вокалисты, хореографы, актеры, чтецы и артисты оригинального жанра.
В 2023 году фестиваль уже охватил 42 региона страны и прошел в пяти федеральных округах: Уральском ФО (г. Березовский), Южном ФО (г. Ростов-на-Дону), Северокавказском ФО (г. Владикавказ), Северо-Западном ФО (г. Гатчина) и Центральном ФО (г. Москва) и завершился большим гала-концертом на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.В 2024 году фестиваль проходит в трех федеральных округах: Приволжском (г.Самара), Сибирском (Алтайский край, г. Бийск), Дальневосточном (Хабаровский край, г. Хабаровск), а также в Краснодарском крае, где могут принять участие конкурсанты из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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