Около 1400 музыкантов примут участие во II всероссийском фестивале "Душа баяна" в Самаре

В Приволжском федеральном округе на конкурс "Душа баяна" подано рекордное число заявок — 186, это 1376 участников из восьми областей: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Ярославской и четырех республик — Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Удмуртии. Конкурс проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Конкурсные прослушивания участников фестиваля пройдут 2–3 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова (г. Самара, ул. Шостаковича, 7), а гала-концерт состоится в Струковском саду 5 сентября в 16:00.

Победители фестиваля в каждом округе станут обладателями профессионального музыкального инструмента: баяна, аккордеона или гармони. Главная цель фестиваля — поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Вся актуальная информация о фестивале (а также фото-, видеоматериалы) публикуется в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Youtube. Сайт фестиваля: http://dushabayana.ru/.