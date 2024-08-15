ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области

Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для клиентов, проживающих на территории Курской области. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов, а урегулирование будет произведено в сокращенные сроки и в приоритетном порядке.
Для осуществления страховой выплаты клиенту необходимо подать заявление в любом филиале Страхового Дома ВСК или дистанционно: в мобильном приложении ВСК (для каско физических лиц) и по электронной почте KurskHotLine@vsk.ru.
Заявления пострадавших в Курской области будут рассмотрены в приоритетном порядке. По всем вопросам, связанным с процессом обращения за выплатой, можно обратиться по выделенному телефону горячей линии Страхового Дома ВСК 8 804 700 04 45.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.