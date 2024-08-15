ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области

Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для клиентов, проживающих на территории Курской области. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов, а урегулирование будет произведено в сокращенные сроки и в приоритетном порядке.

Для осуществления страховой выплаты клиенту необходимо подать заявление в любом филиале Страхового Дома ВСК или дистанционно: в мобильном приложении ВСК (для каско физических лиц) и по электронной почте KurskHotLine@vsk.ru.

Заявления пострадавших в Курской области будут рассмотрены в приоритетном порядке. По всем вопросам, связанным с процессом обращения за выплатой, можно обратиться по выделенному телефону горячей линии Страхового Дома ВСК 8 804 700 04 45.