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Страхование Финансы

ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для клиентов, проживающих на территории Курской области. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов, а урегулирование будет произведено в сокращенные сроки и в приоритетном порядке.

Для осуществления страховой выплаты клиенту необходимо подать заявление в любом филиале Страхового Дома ВСК или дистанционно: в мобильном приложении ВСК (для каско физических лиц) и по электронной почте KurskHotLine@vsk.ru.

Заявления пострадавших в Курской области будут рассмотрены в приоритетном порядке. По всем вопросам, связанным с процессом обращения за выплатой, можно обратиться по выделенному телефону горячей линии Страхового Дома ВСК 8 804 700 04 45.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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