Прокуратура аннулировала генплан Рождествено

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура добилась признания недействительным генерального плана сельского поселения Рождествено. Соответствующий иск ведомства удовлетворил Самарский областной суд.
В прокуратуре поясняют, что основанием для обращения в суд послужили нарушения требований законодательства, устанавливающие обязательные требования к процедуре принятия генплана. Поскольку поселение находится на территории национального парка "Самарская Лука", генеральный план подлежал обязательному согласованию с Министерством природы и Министерством регионального развития России.
Напомним, ранее местные жители жаловались на распродажу участков и захваты береговой линии.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?