Прокуратура аннулировала генплан Рождествено

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура добилась признания недействительным генерального плана сельского поселения Рождествено. Соответствующий иск ведомства удовлетворил Самарский областной суд.

В прокуратуре поясняют, что основанием для обращения в суд послужили нарушения требований законодательства, устанавливающие обязательные требования к процедуре принятия генплана. Поскольку поселение находится на территории национального парка "Самарская Лука", генеральный план подлежал обязательному согласованию с Министерством природы и Министерством регионального развития России.

Напомним, ранее местные жители жаловались на распродажу участков и захваты береговой линии.