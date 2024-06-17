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Общество

Жители Рождествено пожаловались главе Самарской области на распродажи участков

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа активистов сельского поселения Рождествено обратилась к врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой разобраться в ряде проблем Волжского района. По мнению жителей, некоторые неурядицы существуют из-за ссылок чиновников на главенствующую роль в Самарской Луке Федерального государственного бюджетного учреждения с названием "Национальный парк Самарская Лука" и действия на территории Самарской Луки документа "Положение о национальном парке Самарская Лука" N 69 от 25.02.2015 г.

"В результате нам заявляют, что в так называемом "нацпарке" ничего нельзя строить (например, дороги). Регистрацию своих домовладений мы можем произвести только по согласованию с Минприроды РФ, которое не имеет в Самарской Луке имущества в управлении. Производится беспорядочная распродажа земельных участков, находящихся на землях общего пользования: береговая зона, внутрипоселковые дороги, доступы к пляжам (вопиющая ситуация в п.Усинский). Кроме того, жителям, гостям и туристам под предлогом наличия "нацпарка" на территории Самарской Луки вышеуказанным заведением ограничивается свободное передвижение и указывается на необходимость покупки путевок на посещение части территории Самарской области. Просим вас разобраться с ситуацией, просим вашей личной встречи с неравнодушными жителями с. п.Рождествено", — пишут, в частности, своё мнение активисты главе региона.

Коллективное обращение уже направили через интернет-приемную. Также про ситуацию сообщают в соцсетях.

Напомним, жители Рождествено уже не первый раз жалуются на странные истории, которые происходят в районе. Например, ранее они сообщали (и прикладывали фото) о том, что на месте прохода к воде, который обещали оставить доступным для всех, ставят новое сооружение.

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