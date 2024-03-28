В Усинском после скандала продолжают застраивать береговую линию

В пос. Усинский Волжского района Самарской области несмотря на публичный скандал продолжается застройка участка на берегу реки Воложка. Об этом говорят местные жители, предоставившие в подтверждение фотографию.
По их словам, новый сруб якобы ставят как раз на месте прохода к воде, который обещали оставить доступным для всех.
Напомним, летом прошлого года жители Усинского, относящегося к с.п. Рождествено, пожаловались, что их лишили доступа к берегу. Здесь появился длинный сплошной забор и коттеджи с выходом к воде. Местных, пытавшихся на берег, хозяева якобы выгоняли со скандалами.
Приватизация лакомого участка, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. По информации источников Волга Ньюс, свой интерес на этой территории имеет ряд бывших и действующих сотрудников силовых структур.
После выездной проверки Самарская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Администрация, в свою очередь, провела работу с собственником и обязала его до 16 октября 2023 г. демонтировать самовольно размещенное сооружение.
Местные же считают, что ничего не изменилось, береговая линия оказалась выведена из общего пользования. На ней велись масштабные земляные работы. При этом желающим получить соседние участки отказывают, заявляя о возможной их принадлежности к территории нацпарка.
"Это в чистом виде двойные стандарты. Мы считаем, что по праву сильного коммерсанты и люди со связями захватили берег, который был общедоступным местом отдыха", - говорит один из местных жителей.
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А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.