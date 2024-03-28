В Усинском после скандала продолжают застраивать береговую линию

В пос. Усинский Волжского района Самарской области несмотря на публичный скандал продолжается застройка участка на берегу реки Воложка. Об этом говорят местные жители, предоставившие в подтверждение фотографию.

По их словам, новый сруб якобы ставят как раз на месте прохода к воде, который обещали оставить доступным для всех.

Напомним, летом прошлого года жители Усинского, относящегося к с.п. Рождествено, пожаловались, что их лишили доступа к берегу. Здесь появился длинный сплошной забор и коттеджи с выходом к воде. Местных, пытавшихся на берег, хозяева якобы выгоняли со скандалами.

Приватизация лакомого участка, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. По информации источников Волга Ньюс, свой интерес на этой территории имеет ряд бывших и действующих сотрудников силовых структур.

После выездной проверки Самарская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Администрация, в свою очередь, провела работу с собственником и обязала его до 16 октября 2023 г. демонтировать самовольно размещенное сооружение.

Местные же считают, что ничего не изменилось, береговая линия оказалась выведена из общего пользования. На ней велись масштабные земляные работы. При этом желающим получить соседние участки отказывают, заявляя о возможной их принадлежности к территории нацпарка.

"Это в чистом виде двойные стандарты. Мы считаем, что по праву сильного коммерсанты и люди со связями захватили берег, который был общедоступным местом отдыха", - говорит один из местных жителей.