Аналитика "Ингосстраха": пищевые отравления — главная проблема путешествующих

Эксперты "Ингосстраха" проанализировали обращения клиентов по полисам страхования путешествующих и выяснили, какие заболевания являются наиболее распространенными в путешествиях.
Самая частая причина обращений клиентов — пищевые отравления и различные кишечные инфекции. В летний период продукты питания портятся быстрее из-за высокой температуры и повышенной влажности. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций со здоровьем, необходимо тщательно подходить к выбору блюд и напитков.
Согласно статистике "Ингосстраха", в разгар летнего сезона туристы чаще всего получают пищевые отравления в следующих странах: Таиланд — в 40,23%, Египет — в 31,77%, Турция — в 22,96% и Россия — в 5,14% от общего количества обращений.
Во избежание заражения нужно следить за гигиеной — тщательно мыть руки перед едой, употреблять пищу в проверенных местах, пить бутилированную воду, а также мыть овощи и фрукты. Также путешествующим не стоит забывать о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как непривычные продукты могут стать причиной обострений.
"Куда бы вы ни поехали отдыхать, нужно не забывать о простых правилах, которые уберегут вас от неприятных последствий. Тогда ваше путешествие будет наполнено лишь положительными эмоциями. Чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно вне дома, необходимо заранее подумать о страховании и оформить полис ВЗР перед поездкой за границу или по России", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.