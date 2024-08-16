Аналитика "Ингосстраха": пищевые отравления — главная проблема путешествующих

Эксперты "Ингосстраха" проанализировали обращения клиентов по полисам страхования путешествующих и выяснили, какие заболевания являются наиболее распространенными в путешествиях.

Самая частая причина обращений клиентов — пищевые отравления и различные кишечные инфекции. В летний период продукты питания портятся быстрее из-за высокой температуры и повышенной влажности. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций со здоровьем, необходимо тщательно подходить к выбору блюд и напитков.

Согласно статистике "Ингосстраха", в разгар летнего сезона туристы чаще всего получают пищевые отравления в следующих странах: Таиланд — в 40,23%, Египет — в 31,77%, Турция — в 22,96% и Россия — в 5,14% от общего количества обращений.

Во избежание заражения нужно следить за гигиеной — тщательно мыть руки перед едой, употреблять пищу в проверенных местах, пить бутилированную воду, а также мыть овощи и фрукты. Также путешествующим не стоит забывать о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как непривычные продукты могут стать причиной обострений.

"Куда бы вы ни поехали отдыхать, нужно не забывать о простых правилах, которые уберегут вас от неприятных последствий. Тогда ваше путешествие будет наполнено лишь положительными эмоциями. Чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно вне дома, необходимо заранее подумать о страховании и оформить полис ВЗР перед поездкой за границу или по России", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".