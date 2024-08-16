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Аналитика "Ингосстраха": пищевые отравления — главная проблема путешествующих

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Ингосстраха" проанализировали обращения клиентов по полисам страхования путешествующих и выяснили, какие заболевания являются наиболее распространенными в путешествиях.

Самая частая причина обращений клиентов — пищевые отравления и различные кишечные инфекции. В летний период продукты питания портятся быстрее из-за высокой температуры и повышенной влажности. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций со здоровьем, необходимо тщательно подходить к выбору блюд и напитков.

Согласно статистике "Ингосстраха", в разгар летнего сезона туристы чаще всего получают пищевые отравления в следующих странах: Таиланд — в 40,23%, Египет — в 31,77%, Турция — в 22,96% и Россия — в 5,14% от общего количества обращений.

Во избежание заражения нужно следить за гигиеной — тщательно мыть руки перед едой, употреблять пищу в проверенных местах, пить бутилированную воду, а также мыть овощи и фрукты. Также путешествующим не стоит забывать о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как непривычные продукты могут стать причиной обострений.

"Куда бы вы ни поехали отдыхать, нужно не забывать о простых правилах, которые уберегут вас от неприятных последствий. Тогда ваше путешествие будет наполнено лишь положительными эмоциями. Чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно вне дома, необходимо заранее подумать о страховании и оформить полис ВЗР перед поездкой за границу или по России", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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