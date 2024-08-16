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Общество

Более 100 ветеранов СВО из Самарской области участвуют в президентской программе "Время героев"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Самарской области, участвуют в федеральной программе "Время героев". Она реализуется по поручению президента Рф Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных госкомпаниях.

Первые участники образовательной программы уже прошли обучение. В их числе - ветеран спецоперации, подполковник запаса, кандидат юридических наук Олег Зорин.

Олег Леонидович родился в Самаре, но по долгу службы в последние годы работал профессором кафедры военно-политической работы в войсках Казанского высшего танкового командного училища. После участия в специальной военной операции решил вернуться с семьей в родной город.

В самарском филиале госфонда "Защитники Отечества" супруге ветерана помогли с переобучением и трудоустройством, дочери - с переводом в самарскую школу. Сам Олег Зорин - сегодня доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного университета, проводит патриотические уроки Мужества в школах, колледжах и вузах для подрастающего поколения. Когда был объявлен набор на участие в обучающей программе "Время героев", подал заявку и с успехом прошел отборочный этап, а затем и само обучение.

"Это очень своевременная инициатива и программа. Уверен, полученные мной знания помогут для применения в государственной или муниципальной службе, а также в бюджетных организациях и госкомпаниях, - рассказывает Олег Зорин. -  Сейчас я веду курс военной подготовки, введенный также по инициативе главы государства. Но сегодня формируется кадровый резерв Самарской области, и для себя я решил - если будет возможность продолжить работу на госслужбе регионального уровня, у меня есть желание принести пользу региону и в этой сфере". 

Координатором программы "Время героев" выступает государственный фонд "Защитники Отечества". Ветераны, которые возвращаются домой из зоны проведения спецоперации, проявляют большой интерес к участию в ней, отмечает руководитель филиала фонда Наталья Полянскова. 

По решению главы региона Вячеслава Федорищева сегодня запускается региональный проект "Школа героев Самарской области", чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на Самарской земле.

Инициатива получила высокую оценку председателя Госфонда, заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила губернию с рабочим визитом и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.

"Нам важно, чтобы наши герои, которые защищали и защищают Родину, и их семьи могли получить все необходимые новые компетенции и работать на благо Самарской области. Эта большая программа разрабатывается и будет реализовываться совместно с министерством труда Самарской области, министерством образования, советом ректоров, ведущими вузами и ссузами региона", - отметила Наталья Полянскова.

Сегодня в программу "Школа героев Самарской области" подано более 50 заявок. Предполагается, что после обучения заявители войдут в кадровый резерв региона.

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