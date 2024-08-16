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Власть и политика

Объединиться и помогать: Самарская губернская дума отправила гуманитарный груз в Курскую область

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вторжение ВСУ на территорию Курской области стало острой раной не только для жителей этого приграничного региона, но и для всей нашей большой страны. Но эта боль не заставит россиян сдаться и опустить руки в пассивном бессилии, а объединит общество и сделает нас сильнее в растущем стремлении победить врага. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников уверен: "Сейчас вся страна вместе с Курской областью!"

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Самарская область спешит оказать посильную помощь курянам. Кто как может. Депутаты Самарской губернской думы меньше чем за неделю собрали 640 тысяч рублей для пострадавших жителей приграничного региона. Равнодушных не нашлось. В сборе средств участвовали все фракции законодательного собрания региона. Руководитель фракции ЛДПР СГД Александр Степанов читает: "Именно сегодня мы должны объединиться и помогать. Сейчас не время решать какие-то межпартийные проблемы - нужно консолидироваться всем партиям, всему многонациональному, многоконфессиональному народу".

На собранные средства были закуплены средства первой необходимости, бытовая химия, предметы гигиены, детское питание - все, что может понадобиться людям, которые вынуждены были внезапно оставить свои дома. Как отметила первый заместитель председателя думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе Марина Антимонова, самарские парламентарии находятся на связи с коллегами из Курской областной думы. "Перед отправкой гуманитарной помощи мы связались и уточнили, в чем нуждаются пострадавшие люди в первую очередь. Все будет передано в руки наших коллег - депутатов Курской областной думы, которые адресно распределят помощь", - уточнила Марина Антимонова.

Груз общим весом более 1,5 тонны отправился из Самары в Курск 16 августа.

Заместитель председателя думы, руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин рассказал: "С открытой душой и сердцем отправляем гуманитарную помощь жителям Курской области, попавшим в беду. И вчера депутаты фракции всех уровней также отправили существенный гуманитарный груз. Поддержка для наших граждан очень важна, особенно в этот сложный период. Своих не бросаем! Победа будет за нами!"

Геннадий Котельников, председатель Самарской губернской думы:

"Курская область как пограничный регион приняла на себя удар врага. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, они были эвакуированы в пункты временного размещения в других регионах. Всем им требуется помощь самыми необходимыми вещами. Самарская область, депутаты областного парламента не могли остаться в стороне".

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