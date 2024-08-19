В Самаре продолжаются обучающие семинары для участников грантовых президентских конкурсов

10 сентября завершится прием заявок на первый в 2025 г. конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Для авторов креативных идей, которые хотели бы получить грантовую поддержку своих проектов, проведут серию обучающих семинаров и консультаций на площадке Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области. Свыше 300 представителей НКО, ТОС и муниципальных бюджетных учреждений культуры и образования подключились к работе онлайн и офлайн.
Самарская область стабильно удерживает третье место в России по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов, уступая "пальму первенства" только Москве и культурной столице - Санкт-Петербургу. К безусловному лидерству наш регион стремится и в креативных индустриях, занимая достойное место в первой пятерке по количеству участников и заявок в Президентском конкурсе культурных инициатив.
Кстати, принять участие в этом конкурсе могут не только социально ориентированные некоммерческие организации, но и муниципальные бюджетные учреждения, индивидуальные предприниматели и даже коммерческие организации, заинтересованные в развитии российской культуры.
У нас много творцов, интересных проектов, есть куда расти - потенциал большой, необходимо только грамотно оформить эти идеи, уверена руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева.
Директор киноцентра "Художественный" в Самаре Ирина Мануева уже подавала заявки на грантовые конкурсы. И хотя ее проекты пока не стали победителями Президентского конкурса культурных инициатив, она, как и многие участники цикла обучающих семинаров, уверена, что до победы не хватает совсем немногого.
Педагог дополнительного образования Центра детского творчества "Импульс" Юлия Бахарь помогает подросткам правильно реагировать на жизненные проблемы и конфликты. Она готова представить на грант свой психолого-педагогический проект, который поможет старшим школьникам.
Сергей Бирюков приехал на обучение из Кинельского района Самарской области. Участник представляет военно-патриотический музей "Гвардейцы" в селе Преображенка. Его инициатива касается патриотического воспитания школьников через военно-спортивные игры. Кстати, площадка музея востребована и для тренировки курсантов центра начальной военной подготовки и участников СВО.
На первое занятие собрались представители разных сфер деятельности: культура, образование, спорт, искусство и креативные индустрии. Но объединяет их одно - они готовы менять мир в лучшую сторону и полны идей, а как правильно оформить заявку, показать свою идею, рассчитать под нее бюджет и убедить комиссию в актуальности начинания - этому потенциальных получателей господдержки научат на семинарах Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области.
"Есть одна единственная квота для участия в грантовых конкурсах - активность организаций, активность жителей, умение готовить проекты, "заворачивать" в заявку, подавать и двигаться дальше к победе", - отметила руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева.
Напомним, несколько лет подряд Самарская область входит в тройку лидеров и по числу победителей конкурса Фонда Президентских грантов, и по сумме выигранных грантов. В прошлом году некоммерческие организации региона получили 300 миллионов рублей на воплощение своих проектов.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.