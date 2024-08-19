В Самаре продолжаются обучающие семинары для участников грантовых президентских конкурсов

10 сентября завершится прием заявок на первый в 2025 г. конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Для авторов креативных идей, которые хотели бы получить грантовую поддержку своих проектов, проведут серию обучающих семинаров и консультаций на площадке Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области. Свыше 300 представителей НКО, ТОС и муниципальных бюджетных учреждений культуры и образования подключились к работе онлайн и офлайн.

Самарская область стабильно удерживает третье место в России по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов, уступая "пальму первенства" только Москве и культурной столице - Санкт-Петербургу. К безусловному лидерству наш регион стремится и в креативных индустриях, занимая достойное место в первой пятерке по количеству участников и заявок в Президентском конкурсе культурных инициатив.

Кстати, принять участие в этом конкурсе могут не только социально ориентированные некоммерческие организации, но и муниципальные бюджетные учреждения, индивидуальные предприниматели и даже коммерческие организации, заинтересованные в развитии российской культуры.

У нас много творцов, интересных проектов, есть куда расти - потенциал большой, необходимо только грамотно оформить эти идеи, уверена руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева.

Директор киноцентра "Художественный" в Самаре Ирина Мануева уже подавала заявки на грантовые конкурсы. И хотя ее проекты пока не стали победителями Президентского конкурса культурных инициатив, она, как и многие участники цикла обучающих семинаров, уверена, что до победы не хватает совсем немногого.

Педагог дополнительного образования Центра детского творчества "Импульс" Юлия Бахарь помогает подросткам правильно реагировать на жизненные проблемы и конфликты. Она готова представить на грант свой психолого-педагогический проект, который поможет старшим школьникам.

Сергей Бирюков приехал на обучение из Кинельского района Самарской области. Участник представляет военно-патриотический музей "Гвардейцы" в селе Преображенка. Его инициатива касается патриотического воспитания школьников через военно-спортивные игры. Кстати, площадка музея востребована и для тренировки курсантов центра начальной военной подготовки и участников СВО.

На первое занятие собрались представители разных сфер деятельности: культура, образование, спорт, искусство и креативные индустрии. Но объединяет их одно - они готовы менять мир в лучшую сторону и полны идей, а как правильно оформить заявку, показать свою идею, рассчитать под нее бюджет и убедить комиссию в актуальности начинания - этому потенциальных получателей господдержки научат на семинарах Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области.

"Есть одна единственная квота для участия в грантовых конкурсах - активность организаций, активность жителей, умение готовить проекты, "заворачивать" в заявку, подавать и двигаться дальше к победе", - отметила руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева.

Напомним, несколько лет подряд Самарская область входит в тройку лидеров и по числу победителей конкурса Фонда Президентских грантов, и по сумме выигранных грантов. В прошлом году некоммерческие организации региона получили 300 миллионов рублей на воплощение своих проектов.