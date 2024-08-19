С начала года 439 застрахованных самарских предпринимателей получили выплаты больничных и декретных

Отделение Социального фонда России по Самарской области с начала 2024 г. выплатило пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 439 индивидуальным предпринимателям региона, вступившим в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию. На обеспечение этих целей было направлено 10,77 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели, в числе которых могут быть адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, а также участники крестьянских (фермерских) хозяйств и пр., могут вступать в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию. Для этого необходимо обратиться в Отделение СФР по Самарской области с соответствующим заявлением, которое можно подать на портале Госуслуг, а так же лично в МФЦ или клиентских службах регионального Отделения СФР.

Размер добровольно выплачиваемых страховых взносов определяется на основании стоимости страхового года, минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также тарифа страховых взносов. В 2024 г. в Самарской области стоимость страхового года составляет 6696,22 рублей.

"Если индивидуальный предприниматель хочет получать больничные и декретные в 2025 г., подать заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо до конца текущего года. Кроме того, уплата страховых взносов так же должна быть осуществлена не позднее 31 декабря 2024 г.", — напомнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Прекратить добровольные правоотношения гражданин может самостоятельно, подав заявление о снятии с учета. Кроме того, они утрачивают свою силу в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в предписанные сроки.