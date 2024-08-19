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Общество

С начала года 439 застрахованных самарских предпринимателей получили выплаты больничных и декретных

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение Социального фонда России по Самарской области с начала 2024 г. выплатило пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 439 индивидуальным предпринимателям региона, вступившим в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию. На обеспечение этих целей было направлено 10,77 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели, в числе которых могут быть адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, а также участники крестьянских (фермерских) хозяйств и пр., могут вступать в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию. Для этого необходимо обратиться в Отделение СФР по Самарской области с соответствующим заявлением, которое можно подать на портале Госуслуг, а так же лично в МФЦ или клиентских службах регионального Отделения СФР.

Размер добровольно выплачиваемых страховых взносов определяется на основании стоимости страхового года, минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также тарифа страховых взносов. В 2024 г. в Самарской области стоимость страхового года составляет 6696,22 рублей.

"Если индивидуальный предприниматель хочет получать больничные и декретные в 2025 г., подать заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо до конца текущего года. Кроме того, уплата страховых взносов так же должна быть осуществлена не позднее 31 декабря 2024 г.", — напомнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Прекратить добровольные правоотношения гражданин может самостоятельно, подав заявление о снятии с учета. Кроме того, они утрачивают свою силу в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в предписанные сроки.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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