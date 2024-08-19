ВСК раскрыл группу мотомошенников, сфальсифицировавших более 100 ДТП

Страховой Дом ВСК совместно с московскими правоохранителями раскрыл крупную преступную группировку, специализирующуюся на страховом мошенничестве. Преступники занимались инсценировкой ДТП с мотоциклами в Домодедовском районе Москвы. Всего ОПГ сфальсифицировало более 100 дорожных аварий. Ущерб ВСК составил около 26 млн рублей.

Хронология событий

Специалисты Страхового Дома ВСК заинтересовались рядом подозрительных страховых случаев с мотоциклами в конце 2023 года. Тогда целая серия ДТП с мототранспортом имела признаки страхового мошенничества:

Аварии были идентичны по комбинации транспортных средств-участников ДТП, объединены территориальным признаком (Домодедовский район Москвы)

Все они осуществлялись по типичной схеме — ДТП происходит в темное время суток, на дорогах с низким транспортным потоком, отсутствием видеокамер на подъезде к месту происшествия

Все ДТП были зафиксированы с участием водителя мотоцикла и пассажира

Транспортные средства были приобретены "пострадавшими" незадолго до происшествия, т. е. еще не были перерегистрированы в ГИБДД (у преступников имелся только договор купли-продажи)

Все стороны ДТП, принадлежащие им автомобили и мотоциклы, были участниками нескольких аналогичных дорожных аварий

Сотрудники центра противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК провели трасологические экспертизы (установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия), которые подтвердили несоответствие заявленных повреждений обстоятельствам ДТП.

Как страховщики определяют мошенников

Традиционно основное число случаев страхового мошенничества приходится на моторные виды — ОСАГО и каско. Типичный портрет участника ОПГ выглядит следующим образом: возраст преступников 30-40 лет, участники ДТП являются родственниками или соседями/знакомыми. Транспортные средства, участвующие в инсценировке, поочередно оформляются на разных членов ОПГ по договору купли-продажи, без перерегистрации в ГИБДД.

Часто мошенники пытаются увеличить размер страхового возмещения за счет включения в заявление на получение выплаты дополнительного имущества — пострадавших от аварии дорогостоящих смартфонов и пр.

Также среди мошенников распространен определенный алгоритм действий — заявления о возмещении поступают в страховую компанию последовательно спустя значительный промежуток времени, у "пострадавших" отсутствую чеки на покупку поврежденного имущества (смартфонов и пр.), прежние владельцы транспортных средств, участвующих в ДТП, как правило, являются иностранными гражданами, с которыми невозможно связаться.

Характерным поведением преступников является отказ от предоставления транспортного средства виновника на осмотр страховщику, отказ участников ДТП от объяснений обстоятельств ДТП.

Особенности мошеннических схем с мототранспортом

Перечисленные признаки характерны для большинства мошеннических схем в автостраховании. Однако в инсценировках с мототранспортом существуют свои особенности.

Например, преступники часто практикуют тройные ДТП (наезд автомобиля задним ходом на два мотоцикла), а также аварии с участием одного мотоцикла, но с повреждением мотоэкипировки (как водителя мотоцикла, так и его пассажира, для увеличения суммы ущерба).

Определить постановочное ДТП можно также по характерному ущербу — все детали мотоцикла имеют поверхностные повреждения без значительных деформаций. Также у "потерпевшего" (мотоциклиста и пассажира) отсутствуют травмы, распространенные при таком типе аварий.

"Наша компания, как и другие игроки отрасли, ведут активную борьбу со страховым мошенничеством. Мы применяем как традиционные методы экспертизы, так и искусственный интеллект. Деятельность выявленной преступной группировки затронула пять российских страховщиков. Специалисты нашей компании провели детальный анализ более 100 страховых событий, а полученные материалы передали в правоохранительные органы. На всех участников ОПГ заведены уголовные дела. На наш взгляд, подобные кейсы очень наглядно демонстрируют преступникам, что наказание неизбежно", — отмечает Александр Светозарский, руководитель направления Центра противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК.