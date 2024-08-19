Мэрия Самары объяснила отказ увеличивать число парковочных мест при строительстве жилья

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым отклонила предложение Самарской региональной организации Союза Архитекторов России внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и увеличить количество парковочных мест в новостройках.
Напомним, в начале июля Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары отклонила предложение Самарской региональной организации Союза архитекторов изменить норматив по парковкам.
Сейчас требование мэрии — делать количество парковок при строительстве жилья по принципу: одно машиноместо на одну квартиру. Однако, застройщики имеют возможность получить разрешение на отклонение от этого норматива.
Союз архитекторов, в свою очередь, предложил делать парковки, исходя из площади жилья, — одно машиноместо на 100 кв. метров. Чтобы провести идею в жизнь, необходимо внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки Самары. Предложение архитекторов вызвало резко негативную реакцию со стороны членов комиссии по застройке и землепользованию. Негодование вызвал тот факт, что потенциальный покупатель жилья меньшей площади якобы не достоин того, чтобы иметь свое парковочное место. Кроме того, предлагаемая норма эквивалентна или близка к нормативу одно машиноместо на две квартиры. В результате комиссия проголосовала против инициативы Союза архитекторов.
А 16 августа мэрия подкрепила отказ соответствующим документом.
Внесение изменения в ПЗЗ не представляется возможным в связи с тем, что принятие данного параметра приведет к увеличению плотности застройки и большему дефициту парковочных мест в новых жилых комплексах, а также приведет к росту социальной напряженности в городском округе", - прокомментировали в городской администрации.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.