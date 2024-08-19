16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары объяснила отказ увеличивать число парковочных мест при строительстве жилья И.о. главы Сызрани назначен Сергей Володченков Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку В Чапаевске прошла стратегическая сессия по цифровой трансформации Как самарцы могут поддержать участников СВО

Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары объяснила отказ увеличивать число парковочных мест при строительстве жилья

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым отклонила предложение Самарской региональной организации Союза Архитекторов России внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и увеличить количество парковочных мест в новостройках.

Фото: Волга Ньюс

Напомним, в начале июля Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары отклонила предложение Самарской региональной организации Союза архитекторов изменить норматив по парковкам.

Сейчас требование мэрии — делать количество парковок при строительстве жилья по принципу: одно машиноместо на одну квартиру. Однако, застройщики имеют возможность получить разрешение на отклонение от этого норматива.

Союз архитекторов, в свою очередь, предложил делать парковки, исходя из площади жилья, — одно машиноместо на 100 кв. метров. Чтобы провести идею в жизнь, необходимо внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки Самары. Предложение архитекторов вызвало резко негативную реакцию со стороны членов комиссии по застройке и землепользованию. Негодование вызвал тот факт, что потенциальный покупатель жилья меньшей площади якобы не достоин того, чтобы иметь свое парковочное место. Кроме того, предлагаемая норма эквивалентна или близка к нормативу одно машиноместо на две квартиры. В результате комиссия проголосовала против инициативы Союза архитекторов.

А 16 августа мэрия подкрепила отказ соответствующим документом.

Внесение изменения в ПЗЗ не представляется возможным в связи с тем, что принятие данного параметра приведет к увеличению плотности застройки и большему дефициту парковочных мест в новых жилых комплексах, а также приведет к росту социальной напряженности в городском округе", - прокомментировали в городской администрации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1