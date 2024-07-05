В Самаре не одобрили норматив парковок исходя из площади жилья

Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары на заседании 4 июля отклонила предложение Самарской региональной организации Союза архитекторов изменить норматив по парковкам.

Напомним, заявитель предлагает рассчитывать количество машиномест не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Чтобы провести идею в жизнь, необходимо внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки Самары.

Изначально предлагался расчет количества парковок исходя из площади 80 кв. метров. Однако жители не поддержали инициативу по результатам общественных обсуждений.

Союз архитекторов на этом не остановился и обратился в мэрию Самары с просьбой скорректировать действующий коэффициент парковочных мест при строительстве жилых комплексов. Это вызвано тем, что расходы на создание избыточных машиномест увеличивают цену жилья, в то время как площади в построенных паркингах часто остаются нераспроданными.

Предложение строить парковки из расчета одно машиноместо на 100 кв. м вызвало резко негативную реакцию со стороны членов комиссии по застройке и землепользованию. Негодование вызвал тот факт, что потенциальный покупатель жилья меньшей площади не достоин того, чтобы иметь свое парковочное место. Кроме того, предлагаемая норма эквивалентна или близка к нормативу одно машиноместо на две квартиры. В результате комиссия проголосовала против инициативы Союза архитекторов.