В Самаре не одобрили норматив парковок исходя из площади жилья

Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары на заседании 4 июля отклонила предложение Самарской региональной организации Союза архитекторов изменить норматив по парковкам.
Напомним, заявитель предлагает рассчитывать количество машиномест не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Чтобы провести идею в жизнь, необходимо внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки Самары.
Изначально предлагался расчет количества парковок исходя из площади 80 кв. метров. Однако жители не поддержали инициативу по результатам общественных обсуждений.
Союз архитекторов на этом не остановился и обратился в мэрию Самары с просьбой скорректировать действующий коэффициент парковочных мест при строительстве жилых комплексов. Это вызвано тем, что расходы на создание избыточных машиномест увеличивают цену жилья, в то время как площади в построенных паркингах часто остаются нераспроданными.
Предложение строить парковки из расчета одно машиноместо на 100 кв. м вызвало резко негативную реакцию со стороны членов комиссии по застройке и землепользованию. Негодование вызвал тот факт, что потенциальный покупатель жилья меньшей площади не достоин того, чтобы иметь свое парковочное место. Кроме того, предлагаемая норма эквивалентна или близка к нормативу одно машиноместо на две квартиры. В результате комиссия проголосовала против инициативы Союза архитекторов.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.