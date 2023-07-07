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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам предлагают обсудить изменение нормативов для парковок

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На общественные обсуждения вновь вынесен вопрос изменения нормативов по парковкам в Самаре.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Количество машиномест предлагается рассчитывать не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Соответствующие изменения необходимо внести в Правила землепользования и застройки Самары. Обсуждения проекта проходят с 6 по 27 июля.

Напомним, годом ранее на обсуждения выносили расчет количества парковок исходя из площади 80 кв. метров. На инициативу Самарской региональной организации Союза архитекторов жители отреагировали негативными отзывами: 107 мнений "против" и лишь одно положительное. Обсуждения признали состоявшимися.

Союз архитекторов на этом не остановился и обратился в мэрию Самары с просьбой скорректировать действующий коэффициент парковочных мест при строительстве жилых комплексов. Это вызвано тем, что расходы на создание избыточных машиномест увеличивают цену жилья, в то время как площади в построенных паркингах часто остаются нераспроданными.

"Мы обратились с заявкой о внесении изменений в Правила застройки и землепользования, исходя из четкой и понятной методики расчета. В Самаре на тысячу жителей зарегистрировано до 344 автомобилей. Метраж жилой площади на одного человека приближается к 35 кв. м. Делим 35 тыс. кв. м на 344 машины, выходит, что одно машиноместо необходимо на каждые 100 кв. м жилой площади", - уточнял руководитель реготделения Союза архитекторов Юрий Астахов.

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