Самарцам предлагают обсудить изменение нормативов для парковок

На общественные обсуждения вновь вынесен вопрос изменения нормативов по парковкам в Самаре.
Количество машиномест предлагается рассчитывать не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Соответствующие изменения необходимо внести в Правила землепользования и застройки Самары. Обсуждения проекта проходят с 6 по 27 июля.
Напомним, годом ранее на обсуждения выносили расчет количества парковок исходя из площади 80 кв. метров. На инициативу Самарской региональной организации Союза архитекторов жители отреагировали негативными отзывами: 107 мнений "против" и лишь одно положительное. Обсуждения признали состоявшимися.
Союз архитекторов на этом не остановился и обратился в мэрию Самары с просьбой скорректировать действующий коэффициент парковочных мест при строительстве жилых комплексов. Это вызвано тем, что расходы на создание избыточных машиномест увеличивают цену жилья, в то время как площади в построенных паркингах часто остаются нераспроданными.
"Мы обратились с заявкой о внесении изменений в Правила застройки и землепользования, исходя из четкой и понятной методики расчета. В Самаре на тысячу жителей зарегистрировано до 344 автомобилей. Метраж жилой площади на одного человека приближается к 35 кв. м. Делим 35 тыс. кв. м на 344 машины, выходит, что одно машиноместо необходимо на каждые 100 кв. м жилой площади", - уточнял руководитель реготделения Союза архитекторов Юрий Астахов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!