16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Норматив по количеству машино-мест в новостройках Самары может измениться В Самаре построят "Городские термы" на Московском шоссе ФНС снова заблокировала продажу "Рейда-1" по заниженной цене В Красноярском районе выставили на продажу ТРК за 185 млн рублей Под комплексное развитие выставлена на торги территория в Куйбышевском районе Самары

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Норматив по количеству машино-мест в новостройках Самары может измениться

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители профессиональных сообществ строителей, архитекторов и проектировщиков, а также общественники обратились в мэрию Самары с просьбой скорректировать действующий коэффициент парковочных мест при строительстве жилых комплексов, пишет "Самарское обозрение".

Они добиваются приведения системы к единообразию — ввода норматива 1 машино-место на 80 кв. м жилья. Сейчас в Самаре формально действует норматив один паркинг на квартиру, но он практически никогда не соблюдается.

В настоящее время в Самаре действует регламент, согласно которому на одну квартиру застройщик обязан предусмотреть одно парковочное место. Компании часто используют схему, позволяющую сократить количество машино-мест в новостройках. Для этого девелоперы обращаются в администрацию с заявкой на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Далее заявка рассматривается на общественных обсуждениях, а также на комиссии по застройке и землепользованию. После утверждения мэрией большинство компаний достигали желаемого результата.

В конце 2021 г. министерство строительства Самарской области подготовило изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Одно из нововведений предполагало корректировку коэффициента по обеспечению многоквартирных домов парковочными местами. В частности, указывалось, что для населенных пунктов с численностью свыше 300 тыс. человек должно быть предусмотрено 1 машино-место на 80 кв. м строящегося жилья.

В июле 2022 г. аналогичное предложение о пересмотре норматива по машино-местам выдвинули в самарском отделении Союза архитекторов России. Организация предложила внести изменения в муниципальные Правила застройки и землепользования. Руководитель реготделения Союза архитекторов Юрий Астахов объясняет необходимость корректировок тем, что действующий норматив является завышенным.

Расходы на создание избыточных машино-мест увеличивают цену жилья, в то время как площади в построенных паркингах часто остаются нераспроданными. "Мы обратились с заявкой внести изменения в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ), исходя из четкой и понятной методики расчета. В Самаре на тысячу жителей зарегистрировано до 344 автомобилей. Метраж жилой площади на одного человека приближается к 35 кв. м. Делим 35 тыс. кв. м на 344 машины, выходит, что одно машино-место необходимо на каждые 100 кв. м жилой площади", — уточняет Астахов.

Согласно процедуре предложение от Союза архитекторов по правкам в ПЗЗ рассматривалось на общественных обсуждениях. 3 августа в мэрии Самары сообщили о назначении обсуждений, 31 августа слушания завершились. Собрав 117 отрицательных мнений, сторонники поправок или не смогли, или не успели принять участие в процедуре.

Слушания признали состоявшимися. Но их результат не предопределяет дальнейшей судьбы инициативы. Согласно действующему законодательству, результаты слушаний принимаются во внимание, но не диктуют окончательного решения. В дальнейшем заявку отделения Союза архитекторов должна рассмотреть городская комиссия по подготовке изменений в Правила застройки и землепользования. Решение будет приниматься "с учетом поступивших в ходе общественных обсуждений предложений, замечаний и мнений". Окончательно утвердить поправки предстоит главе города Елене Лапушкиной.

Как стало известно "СО", представителям Союза архитекторов удалось заручиться поддержкой своей инициативы среди общественников и профессионального сообщества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4