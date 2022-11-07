Норматив по количеству машино-мест в новостройках Самары может измениться

Представители профессиональных сообществ строителей, архитекторов и проектировщиков, а также общественники обратились в мэрию Самары с просьбой скорректировать действующий коэффициент парковочных мест при строительстве жилых комплексов, пишет "Самарское обозрение".

Они добиваются приведения системы к единообразию — ввода норматива 1 машино-место на 80 кв. м жилья. Сейчас в Самаре формально действует норматив один паркинг на квартиру, но он практически никогда не соблюдается.

В настоящее время в Самаре действует регламент, согласно которому на одну квартиру застройщик обязан предусмотреть одно парковочное место. Компании часто используют схему, позволяющую сократить количество машино-мест в новостройках. Для этого девелоперы обращаются в администрацию с заявкой на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Далее заявка рассматривается на общественных обсуждениях, а также на комиссии по застройке и землепользованию. После утверждения мэрией большинство компаний достигали желаемого результата.



В конце 2021 г. министерство строительства Самарской области подготовило изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Одно из нововведений предполагало корректировку коэффициента по обеспечению многоквартирных домов парковочными местами. В частности, указывалось, что для населенных пунктов с численностью свыше 300 тыс. человек должно быть предусмотрено 1 машино-место на 80 кв. м строящегося жилья.

В июле 2022 г. аналогичное предложение о пересмотре норматива по машино-местам выдвинули в самарском отделении Союза архитекторов России. Организация предложила внести изменения в муниципальные Правила застройки и землепользования. Руководитель реготделения Союза архитекторов Юрий Астахов объясняет необходимость корректировок тем, что действующий норматив является завышенным.

Расходы на создание избыточных машино-мест увеличивают цену жилья, в то время как площади в построенных паркингах часто остаются нераспроданными. "Мы обратились с заявкой внести изменения в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ), исходя из четкой и понятной методики расчета. В Самаре на тысячу жителей зарегистрировано до 344 автомобилей. Метраж жилой площади на одного человека приближается к 35 кв. м. Делим 35 тыс. кв. м на 344 машины, выходит, что одно машино-место необходимо на каждые 100 кв. м жилой площади", — уточняет Астахов.

Согласно процедуре предложение от Союза архитекторов по правкам в ПЗЗ рассматривалось на общественных обсуждениях. 3 августа в мэрии Самары сообщили о назначении обсуждений, 31 августа слушания завершились. Собрав 117 отрицательных мнений, сторонники поправок или не смогли, или не успели принять участие в процедуре.

Слушания признали состоявшимися. Но их результат не предопределяет дальнейшей судьбы инициативы. Согласно действующему законодательству, результаты слушаний принимаются во внимание, но не диктуют окончательного решения. В дальнейшем заявку отделения Союза архитекторов должна рассмотреть городская комиссия по подготовке изменений в Правила застройки и землепользования. Решение будет приниматься "с учетом поступивших в ходе общественных обсуждений предложений, замечаний и мнений". Окончательно утвердить поправки предстоит главе города Елене Лапушкиной.

Как стало известно "СО", представителям Союза архитекторов удалось заручиться поддержкой своей инициативы среди общественников и профессионального сообщества.



