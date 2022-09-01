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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы раскритиковали предлагаемые изменения в парковочные нормативы

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары не поддержали предложенные коррективы в Правила застройки и землепользования, "привязывающие" количество парковок к площади квартир. Результаты общественных обсуждений проекта опубликованы на сайте мэрии в среду, 1 сентября.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Напомним, на обсуждение было вынесено предложение Самарской региональной организации Союза архитекторов об увеличении парковочного коэффициента в новостройках, в частности, в зонах Ц-1.2 и Ц-1.4 (подзоны многофункциональной зоны в границах исторического поселения), Ж-3.1 и Ж-4.1 (подзоны зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами).

На этих территориях норматив парковок предложили сделать один к одному (сейчас там действует норматив 0,25 и 0,7 на квартиру, соответственно). При этом от внимания участников обсуждений не ускользнул важный нюанс: количество парковочных мест теперь "привязали" к площади квартир - расчет производится на 80 кв. м общей площади (в действующей редакции ПЗЗ такое уточнение отсутствует).

"Против. Согласно новой редакции, предполагается, что машину может позволить себе лишь житель квартиры с общей площадью не менее 80 м². Или, по-другому, будет доступно одно парковочное место на две-три однокомнатные квартиры. Для районов, не обеспеченных нормальным общественным транспортом, социальной инфраструктурой (поликлиниками, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, парками отдыха и т.д.), эти изменения критичны", - высказала свое мнение одна из жительниц Самары Е.В.Илларионова.

По результатам обсуждения противники проекта подавляющим большинством (107 отрицательных отзывов при одном положительном) раскритиковали инициативу самарских архитекторов, в адрес которых также прозвучали нелестные замечания.

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