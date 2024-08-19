ВСК решит бытовые проблемы клиентов ОТП Банка — стартует совместная программа по страхованию жилья и здоровья с дополнительными сервисами

Страховой Дом ВСК представил продуктовую линейку для клиентов ОТП Банка — им доступны различные программы по страхованию жилья, здоровья, а также для защиты от потери дохода.

Страховой Дом ВСК запускает акцию в партнерстве с ОТП Банком. Так, при приобретении страхового полиса клиенты банка дополнительно получают в подарок сертификат на различные сервисные услуги.

В офисах ОТП Банка можно оформить полис "Дом под защитой", который позволяет застраховать любой жилой объект — квартиру, апартаменты, загородный дом, дачу — от наиболее распространенных рисков. Например, от пожаров, заливов, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц. А в качестве "бонуса" от ВСК клиент получает подарочный сертификат на онлайн-консультации юриста в сфере ЖКХ или мастера по оказанию бытовых услуг (электрика, сантехника, слесаря). Специалист поможет дистанционно устранить неисправности электропроводки, настенных розеток и выключателей, электрического щитка, подскажет, что делать в случае протечки труб, кровли, систем отопления, эксплуатационного засора, поломки дверного замка.

Полис страхования от несчастных случаев "Забота о здоровье" включает в себя три варианта программы — для взрослых, детей и комплексный продукт для всей семьи. При оформлении договора клиент ОТП Банка дополнительно получит сертификат на консультацию по здоровому образу жизни (в рамках взрослого полиса) или рекомендации по организации образовательного процесса для детей (в рамках страхования несовершеннолетних). В частности, помощь в поступлении, составлении подборки онлайн школ и курсов, сборе информации по дошкольным учреждениям, школам, университетам, секциям и пр.

А при оформлении страхового полиса от несчастных случаев и потери дохода держатели банковских карт ОТП Банка получают в подарок доступ к сервису "Медицинский и трудовой юрист". Он включает в себя консультации по правам в области медицины и трудового права, а также возможность обращения к психологу в случае эмоционального выгорания, депрессий, стресса на работе и пр.