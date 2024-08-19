Бета-программа тестирования ОС Аврора расширяет состав своих участников

Вместе с жителями Самары команда программы Бета-тестирования ОС Аврора нанесла очередной, двенадцатый, город на карту присутствия.

15 августа 2024 года при организации самарского отделения ПАО "Ростелеком" прошло мероприятие программы Бета-тестирования операционной системы Аврора.

20 жителей Самары, интересующихся отечественными технологиями, стали участниками закрытого теста продуктов Открытой мобильной платформы, компании-разработчика ОС Аврора. Для участия в программе они получили отечественные устройства от производителя Fplus — смартфоны R570E и планшеты T1100.

Операционная система предназначена для мобильных устройств и ориентирована на корпоративный рынок, государственные компании, а также доступна для физлиц. ОС Аврора включена в реестр российских программ, и ее активно внедряют отечественные компании. Например, не так давно "РЖД" перевел всех сотрудников на Аврору.

Бета-тестирование — это один из этапов разработки программного обеспечения. Его суть заключается в предоставлении доступа к продукту ограниченному кругу пользователей с целью выявления ошибок и получения обратной связи.

"Цель программы Бета-тестирования — это собрать обратную связь по новым версиям операционной системы Аврора, которых еще ни у кого нет, — прокомментировала Татьяна Казнова, руководитель направления развития сообщества. — Мы передаем все наблюдения участников Бета-программы команде разработки и продукта".

С 2016 года компания Открытая мобильная платформа развивает первую отечественную операционную систему для мобильных устройств. В 2019 году она получила свое название — ОС Аврора.

Программа Бета-тестирования была запущена в сентябре 2021 года. Сегодня число участников программы приближается к отметке в 600 человек, а география программы включает в себя 12 городов России, такие как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иннополис, Тула, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Уфа, Волгоград, Пермь, Самара. Последние 4 города присоединились к программе в этом году.

Для участия в программе каждый желающий подает заявку на сайте auroraos.ru/beta, а далее ждет ответа от организаторов. Если вас выберут участником, вы получите устройство с операционной системой Аврора предварительной версии.

Каких-либо серьезных требований к кандидатам нет, однако есть определенные ограничения, касающиеся возраста и других моментов:

1) программа действует только для физических лиц — организациям стоит обращаться в компанию ОМП для консультаций в индивидуальном порядке;

2) к программе допускаются только совершеннолетние пользователи — при заполнении анкеты невозможно указать возраст менее 18 лет, кроме того, это условие прописано в пользовательском соглашении;

3) бета-программа представлена пока еще не во всех городах — на официальном сайте есть карта, на которой отмечены текущие и будущие города-участники (но если вашего города нет в списке, это не значит, что вы не можете подать заявку).

"Нам поступило много хороших заявок из Самары, и мы понимаем, что через полгода приедем вновь, чтобы взять и других желающих!" — рассказала Татьяна Казнова о расширении программы в городе.

Бета-тестеры получают возможность лично ознакомиться с операционной системой, влиять на процесс разработки продукта: отправлять отзывы и предложения по работе операционной системы, а также расширить круг знакомств, общаясь с другими участниками программы на форумах или в социальных сетях, организованных компанией ОМП, принимать участие в специальных мероприятиях и конкурсах, выигрывать призы.