ПСБ: инвестиционная активность предпринимателей Самарской области достигла исторического максимума

По итогам второго квартала 2024 года индекс RSBIr Самарской области вырос до 56,1 пункта на фоне улучшения ситуации в продажах и рекордной инвестиционной активности предпринимателей. Компонента "Инвестиции" в отчетном периоде составила 62 пункта и достигла максимума за всю историю исследования по самарскому региону. Такие данные приведены в ежеквартальном региональном исследовании "Индекс RSBIr", которое ПСБ делает совместно с "Опорой России".

"По итогам второго квартала текущего года улучшилась ситуация не только с фактическими вложениями самарских компаний в развитие бизнеса, но и их ожидания относительно будущего. Так, уровень оптимизма предпринимателей в части инвестиций увеличился и превысил среднероссийский — 37% предпринимателей Самарской области планируют наращивать вложения в ближайшей перспективе, и лишь 4% — сократить", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

Основные тренды

Состояние сбыта

Компонента "Продажи" растет второй квартал подряд — сказывается рост доходов населения и развитие каналов продаж, в том числе онлайн, но пока по-прежнему сохраняется в зоне спада (48,9 пункта). При этом 37% МСП ждут увеличения выручки в ближайшей перспективе и лишь 18% — ее сокращения, что чуть оптимистичнее, чем в среднем по России.

Кадровый потенциал

По итогам квартала компонента "Кадры" осталась в зоне роста — 54,5 пункта, но немного снизилась (-0,5 п. п.) на фоне сохраняющегося кадрового дефицита. Конкуренция за сотрудников вынуждает региональный бизнес фокусироваться на удержании специалистов — количество предпринимателей, заявивших о сокращении штата, снизилось до 17% против 22% кварталом ранее. А набирать сотрудников в ближайшей перспективе планируют только 25% МСП (против 36% кварталом ранее).

Доступность финансирования

Компонента "Кредиты" выросла до 60 пунктов, демонстрируя высокий уровень доступности финансирования в Самарском регионе. Процент предпринимателей с удовлетворенным спросом на кредиты достиг 26%, увеличившись за квартал на 3 п. п. Доля одобрений среди предпринимателей, подавших заявку на заемное финансирование, достигла 71% (+13 п. п.), что выше, чем в среднем по стране (66%). Имеют кредиты 15% опрошенных респондентов, не смогли получить заемные средства по тем или иным причинам только 6% МСП.

Инвестиции в бизнес

Компонента "Инвестиции" превысила среднее значение по стране и обновила исторический максимум по Самарской области, что говорит о существенном повышении инвестиционной активности в регионе. Так, 25% предпринимателей увеличивают вложения в бизнес, а заявили о сокращении инвестиций только 10% МСП против 17% кварталом ранее.